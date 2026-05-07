Ampliará UTC carreras y modalidad mixta ante aumento de matrícula

El crecimiento de la matrícula en la Universidad Tecnológica de Coahuila obligó a la institución a ampliar espacios, incorporar modalidad mixta y preparar nuevas carreras enfocadas a la industria, informó el rector Sergio Alberto Guadarrama Cortez.

El directivo señaló que la demanda de ingreso en la universidad aumentó al grado de requerir adecuaciones para mantener espacios suficientes y garantizar condiciones dignas para estudiantes.

Indicó que, ante este escenario, la UTC comenzó a fortalecer esquemas híbridos y trabajo en línea en áreas vinculadas con automotriz y automatización, además de proyectar nuevas carreras como nanotecnología, mercadotecnia y logística para el próximo ciclo escolar.

Guadarrama Cortez explicó que la institución busca mantenerse alineada a las necesidades de la industria y a las nuevas tecnologías que dominarán el mercado laboral durante los próximos años.

Añadió que actualmente la universidad mantiene una fuerte vinculación con empresas del sector industrial, lo que ha permitido incrementar equipamiento, capacitación y donaciones para laboratorios y procesos de formación.

Detalló que durante el último trimestre la UTC firmó ocho convenios con empresas y que, desde el inicio de su administración, suman ya 35 acuerdos de colaboración con compañías como GM y BorgWarner.

El rector señaló que la industria participa cada vez más en el desarrollo académico de la universidad mediante entrega de equipos, tecnología y apoyo para fortalecer habilidades técnicas del alumnado.

Además, informó que próximamente se anunciará una nueva donación cercana al millón de pesos para continuar equipando áreas académicas.

En materia educativa, Guadarrama Cortez sostuvo que la universidad mantiene como prioridad mejorar los indicadores de asistencia y permanencia escolar, al considerar que estos factores son fundamentales para sostener el nivel académico de la institución.

Subrayó que en la UTC “no existen privilegios” para estudiantes que no asisten a clases, aunque aclaró que la universidad pública debe generar oportunidades para que todos los alumnos puedan concluir su formación profesional.

También destacó el caso de la Paulina Guadalupe Salas Ventura estudiante de la UTC que obtuvo una beca de 100 mil pesos para viajar a Francia, al considerarlo ejemplo del impacto académico y formativo que busca consolidar la universidad.

Por último aseguró que las inversiones realizadas en infraestructura, paneles solares, rehabilitación de espacios y equipamiento forman parte de una estrategia para fortalecer la calidad educativa y responder al crecimiento que vive actualmente la institución.

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