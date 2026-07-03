Vecinos aportan pruebas contra León “N” por maltrato animal

Los videos fueron proporcionados por vecinos del fraccionamiento Agua Azul, quienes desde hace varios meses comenzaron a documentar los hechos

Videos grabados por vecinos, en los que se escuchan los gritos de perros mientras presuntamente eran maltratados, fueron integrados a la carpeta de investigación que la Fiscalía General del Estado mantiene abierta contra León “N”, denunciado por asociaciones protectoras de animales tras la desaparición de dos perros entregados en adopción.

Zuli Martínez, integrante de Proyecto Génesis, informó que el material audiovisual, junto con fotografías y otros elementos de prueba, fue entregado al Ministerio Público para fortalecer la denuncia por presunta crueldad animal.

Explicó que los videos fueron proporcionados por vecinos del fraccionamiento Agua Azul, en la ciudad de Saltillo, quienes desde hace varios meses comenzaron a documentar los hechos debido a que constantemente escuchaban los gritos de dolor de los perros provenientes del domicilio donde habitaba el señalado.

“Los mismos vecinos ya estaban cansados de escuchar este tipo de maltrato. Incluso nos entregaron videos grabados meses atrás, por lo que creemos que esta situación venía ocurriendo desde hace tiempo”, señaló.

Rescatistas acudieron al domicilio para dar seguimiento

Martínez indicó que la investigación comenzó luego de que integrantes de Lomitos al Rescate y una rescatista independiente acudieran al domicilio ubicado en el fraccionamiento Agua Azul para dar seguimiento a dos perros que previamente habían entregado en adopción y dejaron de recibir información sobre su estado.

Durante las diligencias, explicó, descubrieron que ambos animales habían sido entregados a la misma persona, lo que motivó la intervención de otras asociaciones protectoras y la presentación de la denuncia formal ante la Fiscalía.

La activista precisó que las organizaciones únicamente han denunciado hechos respaldados con evidencia y descartó pronunciarse sobre otras versiones difundidas en redes sociales para las que no cuentan con pruebas.

Los dos perros continúan sin ser localizados

Agregó que, hasta el momento, los dos perros entregados en adopción no han sido localizados y permanecen a la espera de que las autoridades realicen las diligencias correspondientes para esclarecer su paradero.

La Fiscalía General del Estado continúa recabando pruebas dentro de la carpeta de investigación, mientras las asociaciones informaron que cuentan con el respaldo de abogados penalistas para dar seguimiento al caso y buscar que, de acreditarse los hechos, los responsables sean sancionados conforme a la ley.