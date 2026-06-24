Violenta riña en boda deja lesionados en Parras

Una celebración matrimonial terminó en caos cuando una pelea entre asistentes dejó varios heridos y generó la intervención de autoridades

Lo que inició como una celebración matrimonial en el ejido Las Gordas, municipio de Parras de la Fuente, terminó en una violenta riña campal que dejó varios lesionados, entre ellos mujeres, generando momentos de tensión y pánico entre los asistentes.

De acuerdo con información recabada en el lugar, la pelea se registró durante la madrugada del lunes, cuando por causas aún no esclarecidas comenzó una discusión entre varios de los presentes. En cuestión de minutos, el altercado escaló hasta convertirse en una batalla campal en la que participaron decenas de personas.

Testigos señalaron que hombres y mujeres se vieron involucrados en la trifulca, resultando varios asistentes con golpes y diversas lesiones. Algunos de los afectados tuvieron que recibir atención médica debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el enfrentamiento.

Elementos de seguridad acudieron tras recibir reportes de la situación; sin embargo, la cantidad de personas involucradas superaba ampliamente a los agentes presentes, por lo que no fue posible intervenir de manera inmediata para controlar la riña.

Videos difundidos posteriormente en redes sociales muestran parte de los hechos, donde se observa a numerosos asistentes golpeándose mientras otros intentaban ponerse a salvo o separar a los involucrados.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se han dado a conocer las causas que originaron el conflicto. Las autoridades correspondientes mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.