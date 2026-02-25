Jalisco retoma turismo y vuelos tras jornada violenta

Jalisco poco a poco está volviendo a la normalidad, pues este miércoles se reactivó el turismo y la conectividad aérea después de que el pasado domingo se desatara una ola de violencia tras el operativo en contra del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, alias El Mencho.

Este miércoles la Secretaría de Turismo del estado informó el total restablecimiento de sus principales destinos turísticos y la operación regular de su conectividad aérea y terrestre.

La dependencia señaló que el Departamento de Estado de Estados Unidos levantó desde el 24 de febrero la recomendación temporal de resguardo emitida tras los acontecimientos.

También sostuvo que volvió al esquema ordinario del Travel Advisory, en el que Jalisco se mantiene en “Nivel 3”, que plantea reconsiderar el viaje, con la “oportuna aclaración” de que el Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Chapala y Ajijic están exentos de esa recomendación.

La Secretaría también indicó que las aerolíneas restablecieron sus actividades en rutas tanto nacionales como internacionales, además de conservar su programación "conforme a lo previsto".

Del mismo modo, añadió que la Embajada de Estados Unidos actualizó su comunicación sobre la operación de ambos aeropuertos, la disponibilidad de servicios y la ausencia de reportes de cierres viales ordenados por las autoridades estatales.

Por último, se informó sobre la operación turística, siendo Puerto Vallarta quien destacó en este rubro, pues durante su programación regular y durante la jornada previa, salieron 17 embarcaciones turísticas que movilizaron a 722 pasajeros en recorridos por la Bahía de Banderas.

Asimismo, se detalló que hoteles, restaurantes, centros turísticos y comercios ya se encuentran operando con normalidad.

