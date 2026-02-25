Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ff6ceabd5153a177c9ec23fc464307efd137ca88_fb088ee910
Nacional

Jalisco retoma turismo y vuelos tras jornada violenta

Autoridades informan normalización de destinos y conectividad aérea; Puerto Vallarta reporta actividad turística regular

  • 25
  • Febrero
    2026

Jalisco poco a poco está volviendo a la normalidad, pues este miércoles se reactivó el turismo y la conectividad aérea después de que el pasado domingo se desatara una ola de violencia tras el operativo en contra del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, alias El Mencho.

Este miércoles la Secretaría de Turismo del estado informó el total restablecimiento de sus principales destinos turísticos y la operación regular de su conectividad aérea y terrestre.

La dependencia señaló que el Departamento de Estado de Estados Unidos levantó desde el 24 de febrero la recomendación temporal de resguardo emitida tras los acontecimientos.

También sostuvo que volvió al esquema ordinario del Travel Advisory, en el que Jalisco se mantiene en “Nivel 3”, que plantea reconsiderar el viaje, con la “oportuna aclaración” de que el Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Chapala y Ajijic están exentos de esa recomendación.

La Secretaría también indicó que las aerolíneas restablecieron sus actividades en rutas tanto nacionales como internacionales, además de conservar su programación "conforme a lo previsto".

Del mismo modo, añadió que la Embajada de Estados Unidos actualizó su comunicación sobre la operación de ambos aeropuertos, la disponibilidad de servicios y la ausencia de reportes de cierres viales ordenados por las autoridades estatales.

Por último, se informó sobre la operación turística, siendo Puerto Vallarta quien destacó en este rubro, pues durante su programación regular y durante la jornada previa, salieron 17 embarcaciones turísticas que movilizaron a 722 pasajeros en recorridos por la Bahía de Banderas.

Asimismo, se detalló que hoteles, restaurantes, centros turísticos y comercios ya se encuentran operando con normalidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_02_26_T130404_356_ca3e5079a3
Piden que se investiguen presuntas amenazas a regidora de García
sheinbaum_islandia_mexico_homenaje_c7010fd22d
Destaca Presidenta homenaje al Ejército en México-Islandia
turismo_mexico_crece_cd765b4a6a
México crece 6% en turismo y supera a EUA y Europa: Gobierno
publicidad

Últimas Noticias

consejo_combate_incendio_b23f640260
Refuerza NL coordinación con Coahuila ante temporada de incendios
jesus_elizondo_registro_propiedad_1010e3865e
Buscan fomentar cultura del registro de propiedad industrial
preparate_semana_calurosa_y_con_posibilidad_de_tolvaneras_en_nl_3c28f0a56f
Advierten por polvo y tolvaneras en la metrópoli regia
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
publicidad
×