Violenta riña en Victoria deja a un hombre apuñalado

Una violenta agresión se registró en la Colonia Solidaridad de esta ciudad capital, donde un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca por dos sujetos que presuntamente ya lo acechaban.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima llegó a una tienda de conveniencia a bordo de su motocicleta. Según versiones de testigos, los agresores venían siguiendo al motociclista y esperaron pacientemente a que este saliera del establecimiento para emboscarlo. Sin mediar palabra, lo atacaron con lo que parecía ser una navaja, provocándole múltiples heridas en diversas partes del cuerpo.

Tras el ataque, se realizó el reporte inmediato al número de emergencias 911. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Investigadora de la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), acompañados por personal de Servicios Periciales para recolectar evidencias en la escena.

Elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) brindaron los primeros auxilios al lesionado en el sitio. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada.

Las autoridades mantienen el perímetro resguardado y han iniciado la carpeta de investigación correspondiente para dar con el paradero de los responsables y deslindar responsabilidades.

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