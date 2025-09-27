Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_09_27_T132721_711_33fde4cebf
Tamaulipas

Riña deja a motociclista herido en el bulevar Hidalgo

A plena luz del día y frente a cientos de personas, se registró una violenta riña entre el conductor de un vehículo azul y un motociclista

  • 27
  • Septiembre
    2025

A plena luz del día y frente a cientos de personas, se registró una violenta riña entre el conductor de un vehículo azul y un motociclista, a la altura del bulevar Hidalgo, junto al puente Broncos.

De acuerdo con imágenes que circulan en redes sociales, el automovilista atacó con una navaja al motociclista, hiriéndolo en la parte superior de la espalda, a la altura del hombro izquierdo. El lesionado logró defenderse con una botella en medio del forcejeo, mientras decenas de testigos observaban el incidente sin poder intervenir.

El hecho fue grabado por un ciudadano que se encontraba en el lugar y cuya evidencia muestra claramente al presunto agresor, así como las placas del vehículo en el que viajaba, lo que permitirá a las autoridades su identificación y captura.

Hasta el momento se desconoce qué originó la riña, pero trascendió que el atacante podría enfrentar cargos por intento de homicidio, lo que derivaría en una condena de cárcel.

Este tipo de escenas se han vuelto cada vez más comunes en Reynosa, donde la violencia se manifiesta en todo tipo de espacios y horarios, sin que hasta ahora las autoridades hayan podido frenarla. En caso de concretarse la detención de este agresor, se abriría la posibilidad de marcar un nuevo esquema de confianza en la justicia, enviando un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bulevar_hidalgo_tamaulipas_438de6f04b
Restringirán tránsito en Reynosa por Día de Muertos
publicidad

Últimas Noticias

AP_25271854083076_26e9c4c457
Mahomes lidera triunfo de Chiefs ante Ravens 37-20
AP_25271860880341_33369850b9
Trump desplegará 200 soldados de la Guardia Nacional en Oregon
01ec23c2967e5d117f86ace5a8749ce1692e17b0w_832ebc6b3b
Migrantes cubanos en Chiapas exigen regularización de documentos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
wevcds_2ead76aa16
Choque de tren y autobús en Comonfort deja cinco muertos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_a7e20ebd8e
Detienen a padre de Julión Álvarez con camioneta robada y armas
publicidad
×