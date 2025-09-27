Riña deja a motociclista herido en el bulevar Hidalgo

A plena luz del día y frente a cientos de personas, se registró una violenta riña entre el conductor de un vehículo azul y un motociclista, a la altura del bulevar Hidalgo, junto al puente Broncos.

De acuerdo con imágenes que circulan en redes sociales, el automovilista atacó con una navaja al motociclista, hiriéndolo en la parte superior de la espalda, a la altura del hombro izquierdo. El lesionado logró defenderse con una botella en medio del forcejeo, mientras decenas de testigos observaban el incidente sin poder intervenir.

El hecho fue grabado por un ciudadano que se encontraba en el lugar y cuya evidencia muestra claramente al presunto agresor, así como las placas del vehículo en el que viajaba, lo que permitirá a las autoridades su identificación y captura.

Hasta el momento se desconoce qué originó la riña, pero trascendió que el atacante podría enfrentar cargos por intento de homicidio, lo que derivaría en una condena de cárcel.

Este tipo de escenas se han vuelto cada vez más comunes en Reynosa, donde la violencia se manifiesta en todo tipo de espacios y horarios, sin que hasta ahora las autoridades hayan podido frenarla. En caso de concretarse la detención de este agresor, se abriría la posibilidad de marcar un nuevo esquema de confianza en la justicia, enviando un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

