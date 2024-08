Arma tu plan de ‘finde’ con estas recomendaciones

¿Qué hacer?

Los Jonas tienen doble cita en la Arena Monterrey

Finalmente, los Jonas Brothers saldarán su deuda con los regios este fin de semana, cuando lleguen al escenario de la Arena Monterrey para ofrecer dos conciertos como parte de su gira Celebrating Five Albums.

Nick, Joe y Kevin, se presentarían originalmente en la ciudad en el mes de mayo, pero debido a que el primero se enfermó de influenza, los shows, tanto de Monterrey como de la Ciudad de México, fueron pospuestos de último momento.

Los fanáticos de los Jonas Brothers podrán escuchar a sus ídolos interpretar éxitos de sus cinco discos: Jonas Brothers, A Little Bit Longer, Lines, Vines and Trying Times, Happiness Begins y The Album; además de temas que han presentado en solitario a lo largo de sus carreras.

Para la doble cita con los fanáticos regios, de este sábado y domingo, el trío pop, tiene contemplado interpretar temas como Wings, Celebrate!, What A Man Gotta Do, When You Look Me In The Eyes y Year 3000, por mencionar algunas.

Los Jonas Brothers han vendido más de 20 millones de álbumes y contando, en su amplia trayectoria musical, han sumado un par de nominaciones a los premios Grammy, además han instalado 26 éxitos en la lista Billboard Hot 100. La agrupación estadounidense continuará el tour internacional por lugares del Reino Unido, España y Francia.

Dónde: Arena Monterrey

Cuándo: Sábado 24 y domingo 25 de agosto

A qué hora: 21:00 horas

Beetlejuice el musical

Se ganó la ovación en Broadway… ahora el superfantasma llega a Monterrey.

¡Es hora del show! Basado en la querida película de Tim Burton, este divertido musical cuenta la historia de Lydia Deetz, una extraña adolescente, cuya vida cambia cuando conoce a una pareja recientemente fallecida y a un irreverente bioexorcista del inframundo. Dirigido por Alex Timbers, ganador del Tony Award, llega esta musical desde Nueva York a la Sultana del Norte.

Dónde: Showcenter Complex

Cuándo: 23, 24 y 25

A qué hora: Diversos horarios

El estreno de la semana

Una relectura de El Cuervo

Una nueva adaptación del clásico El Cuervo llega esta semana a las pantallas, a treinta años del estreno de la cinta original de 1994, que quedó marcada por el misticismo del personaje y la tragedia por la muerte del protagonista, Brandon Lee, durante la filmación.

Ahora, con Bill Skarsgård (Pennywise en Eso), en el papel principal, y bajo la dirección de Rupert Sanders, la trama sigue la historia de Eric Draven, un guitarrista de rock que está a punto de casarse con Shelly Webster, cuando de repente son brutalmente asesinados, sin embargo, Eric no muere, y su alma regresa gracias a la intervención de un extraño cuervo con quien el protagonista hace un pacto para buscar venganza.

Skarsgård destacó que hacer este proyecto fue un gran desafío por lo que hay detrás de la cinta original, pero sobre todo porque la película se convirtió en un culto.

“No rehicimos la película, lo que hizo Lee es algo icónico y no debe tocarse”, dijo. “Intentamos hacer algo diferente, aunque con la misma aura sombría y gótica de la historia y con una mirada de 30 años después”.

Sanders señaló que para evitar que la tragedia se repitiera en el set, en la cinta de 1994 el protagonista Brandon Lee, murió tras ser tiroteado en una escena por accidente. En esta ocasión el cineasta prohibió el uso de armas de fuego reales durante la filmación.

“La seguridad es una prioridad número uno. El primer día me reuní con el departamento de efectos especiales y el armero y, aunque son los mejores, no quise arriesgarme y prohibimos las armas de verdad”, aseguró. Esta nueva versión marcará el reinicio de la saga original que constó de cinco películas.

Guía cultural

Festival de Teatro Nuevo León 2024

Con una agenda de 20 puestas en escena, de talento local, nacional y del extranjero, llega el Festival de Teatro Nuevo León, más de 30 funciones se desarrollarán en esta edición que es especial, pues se realiza en el marco de las celebraciones del 40 aniversario del Teatro de la Ciudad, lugar que vio nacer al festival.

La entrada a las obras será gratuita, para conocer la totalidad de la cartelera puedes visitar www.conarte.org.mx

Nuevo León: El futuro no está escrito

La nueva exposición en MARCO, Nuevo León: El futuro no está escrito, indaga sobre diversos aspectos sociales y culturales presentes en Monterrey, y su área metropolitana, y cómo han sido abordados a través de la fotografía por 10 artistas y un colectivo.

Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas; miércoles hasta las 20:00 horas. Entrada libre miércoles y domingos, acceso general $90 pesos, $60 pesos a estudiantes, maestros e INAPAM.

Mujeres en el Trabajo Encrucijadas, Ritmos y Continuidades

Simona Deaconescu y Flor Firvida Martin, nos comparten la videoinstalación Mujeres en el Trabajo Encrucijadas, Ritmos y Continuidades, que invita al espectador a tomarse el tiempo para escuchar las historias de las 11 mujeres, de México y Bucarest, sobre cómo perciben sus cuerpos en diversas condiciones de trabajo.

La cita es en Galería Gotxikoa, en San Pedro Garza García, este viernes de 19:00 a 22:00 horas, la entrada es libre. La exposición estará hasta el 6 de septiembre.

Qué leer

La casa en el lago

Autor: Riley Sager

Sinopsis: Casey Fletcher, una célebre actriz que acaba de perder a su esposo en un trágico accidente, intenta escapar de su dolor y decide refugiarse en la casa de su familia, junto a un lago en Vermont.

Equipada con un par de binoculares y varias botellas de licor, dedica su tiempo a observar a Tom y Katherine Royce, la atractiva pareja que vive en la casa al otro lado del lago. Un día Casey salva a Katherine de ahogarse, y las dos comienzan a entablar una amistad.

Pero cuanto más se conocen queda claro que el matrimonio no es tan armonioso como parece. Cuando repentinamente Katherine desaparece, Casey presiente que algo turbio ha ocurrido y se obsesiona con tratar de descubrirlo.

Qué ver

Love to Love You, Donna Summer

Love to Love You, Donna Summer es una mirada en profundidad a la icónica artista mientras su voz y su arte la llevan desde la escena musical de vanguardia en Alemania, hasta el brillo y las luces de los clubes de baile en Nueva York.

Se trata de un retrato profundamente personal de Summer dentro y fuera del escenario, la película presenta una gran cantidad de fotografías y secuencias de video caseras nunca antes vistas, a menudo filmadas por la propia Summer.

Veremos la diversificación de Donna en el arte, desde su talento en la composición de canciones, hasta su labor en la pintura, Love to Love You, Donna Summer explora los altibajos de una vida transitada en el escenario global.

El documental es dirigido por el cineasta ganador de un Óscar y un Emmy, Roger Ross Williams, y Brooklyn Sudano, hija de Donna Summer, ya está disponible en el streaming de Max.





Comentarios