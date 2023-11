Decoración aesthetic en tu hogar esta Navidad

Como su nombre lo dice, se trata de un estilo de vida que resalta la estética, es decir, lo bello, la limpieza y el orden, combinando lo tradicional y lo nuevo, lo vintage y lo moderno.

Es tan común verlo porque reina las redes sociales, los aparadores de las tiendas de ropa y el arreglo de los hogares.

Por ello, los especialistas de The Home Depot nos señalan algunos de los elementos de su catálogo de Navidad que más evocan esta tendencia:

Colorea con calidez

Aunque da preferencia a los colores pasteles y neutros, con el blanco como un importante acompañante, la moda aesthetic da cabida a toda clase de tonos, siempre y cuando haya una paleta de colores definida, la cual genere un ambiente ordenado y cálido. Si quieres adoptar este estilo, no tengas miedo de hacer a un lado los tradicionales adornos rojos y verdes, y dar paso a los rosas, azules y negros.

Combina pasado y presente

Otra de las características de lo aesthetic es que permite la mezcla de todo, desde los estilos de las décadas pasadas hasta materiales y texturas, logrando un resultado muy original. La clave es hacer un balance entre los objetos clásicos, únicos e innovadores, pero sin perder el rumbo, que es personalizar la decoración del hogar según tus gustos y marcar una diferencia.



Viste los muros

El estilo aesthetic pone especial atención a la decoración de las paredes. En muchos casos, propone la colocación de un solo elemento de gran tamaño, pero también pueden ser varios más pequeños sin que éstos saturen el panorama. Una buena opción es jugar con los colgantes, las coronas y las guirnaldas para darle continuidad a la tendencia en esta temporada.

Enciende emociones

Un hogar aesthetic no sería lo mismo sin una muy buena y eficiente iluminación, que ayude a tener un ambiente más acogedor. Aprovechando que en la temporada no puede faltar la luz, el tip es explotar el uso de las velas y de las luces tipo LED. Con ello no solo no consumirás tanta energía, sino que alumbrarás cada rincón y, a través de las series, figuras y proyectores, las incorporarás perfectamente a la decoración.

Con estas referencias puedes experimentar y mezclar estilos que harán único el arreglo de tu hogar en esta Navidad; no olvides darte permiso de jugar con los contrastes y las formas.

Esta época se trata de regocijarnos y pasarla bien, de vivir momentos placenteros, así como de tener espacios bellos y aesthetic. ¿Quieres más ideas? Echa un vistazo al catálogo en línea que The Home Depot ha preparado para esta temporada, el cual incluye inflables, follajes y aromas que llevarán tu decoración a otro nivel.

