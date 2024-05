Asómbrate con estos 'AMIs' la nueva película de John Krasinski

Cuando John Krasinski comenzó a trabajar en el guion de Amigos Imaginarios sabía que sería uno de los proyectos más retadores de su vida, no sólo por combinar actores reales y animación, también porque el público meta sería el más complicado: Los niños, sobre todo sus hijas Hazel y Violet.

“Nunca he tenido más miedo de que alguien vea una película mía. Puse mucho de mi corazón y alma en esto, si no les gusta, no sé qué voy a hacer”, dijo en entrevista el director, guionista y actor de la cinta.

Amigos Imaginarios cuenta la historia de Bea (Cailey Fleming), una niña de 12 años que está pasando por un momento difícil cuando descubre que puede ver amigos imaginarios, no de ella, sino de otros que han crecido y han olvidado a sus ‘amis’.

Junto a su vecino Cal (Ryan Reynolds) -que también es capaz de verlos- Bea los ayudará a encontrar nuevos amigos humanos con una agencia de asignación para estas criaturas. Krasinski eligió a Reynolds para el papel desde antes de tener el guion.

“Ryan es una de las personas más talentosas que existen. Él conoce la comedia, conoce el drama. Llevábamos mucho tiempo hablando de hacer una película juntos. Le expliqué que estaba desarrollando una película sobre niños y sus amigos imaginarios y dijo que sí”, compartió sobre el filme que llega a la cartelera este jueves.

¡Un elenco de lujo!

El elenco que da voz a los ‘amis’ es un plato fuerte en este proyecto. En los roles principales están Steve Carell como Blue, Phoebe Waller-Bridge como Blossom y el recién fallecido Louis Gossett Jr. quien da vida a Lewis.

Pero también participan Bradley Cooper, Sam Rockwell, Christopher Meloni, Richard Jenkins, Matt Damon, Awkwafina, Jon Stewart, Amy Schumer, Blake Lively, George Clooney y por supuesto, Emily Blunt, esposa de Krasinski, entre otros.

