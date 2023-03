Fina Ferrara revela arte en movimiento con filosofía de vida

El performance Don’t take yourself too seriously de los artistas Alma Rosa Olvera e Isaac Treviño comparte un mensaje contundente al espectador.

Como parte de la inauguración de la instalación multisensorial Interioridad, de los artistas Alma Rosa Olvera e Isaac Treviño, se realizó el performance Don’t take yourself too seriously, protagonizado por Fina Ferrara.

El performance tiene la misión de sumergir al espectador en su interior, para de esta manera encontrar y desechar viejos traumas, condicionamientos y recuerdos escondidos que impiden avanzar con libertad, confianza y alegría.

“Muchas veces cuando nos sentimos ofendidos, no escuchados o lastimados por el otro, en realidad todo eso viene de nuestro interior… por lo tanto es importante no tomarnos tan en serio lo que nos sucede en la vida.

“Y más bien, llevar la mirada al interior, para de esta manera encontrar la paz que estamos buscando en el otro, y que en realidad sólo podemos encontrarla dentro de nosotros mismos”, compartió sobre su propuesta.

Fina Ferrara se desarrolla como artista del performance en la Sultana del Norte; comenzó desde los 10 años a trabajar con el cuerpo, es exbailarina del Ballet de Monterrey, se ha desempeñado como bailarina de danza contemporánea, y actualmente trabajo con su cuerpo como instrumento para crear arte en acción, también conocido como performance.