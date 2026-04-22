Celebra tercer aniversario Museo de Ciencias UANL

El Museo Universitario de Ciencias UANL festejó su tercer aniversario sumando casi 104 mil visitantes desde que fue inaugurado para impulsar la generación y aplicación innovadora del conocimiento bajo un modelo de responsabilidad social.

A la celebración asistió José Apolinar Loyola Rodríguez, director de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), dependencia que administra el recinto abierto para la comunidad universitaria y la sociedad en general.

En el evento, alumnos del Colegio Oxford de Reynosa disfrutaron de las exposiciones y de un convivio, que fue amenizado por la tuna de la FCFM y las botargas Bruni, Bisonte y el Astronauta característico del lugar.

“Queremos que la sociedad sepa lo que nosotros hacemos en la Universidad porque la divulgación de la ciencia es una parte relevante para nosotros y este es un proyecto del que nos sentimos orgullosos.

“Nos visitan niños de primaria y nos da mucho gusto, porque quiere decir que tienen curiosidad por el espacio y el tema experimental; aquí se les explica en un lenguaje sencillo y de una forma que pueda ser interesante para nuestros visitantes”, expresó el director de la FCFM.

En el festejo se inauguró una sala de proyección creada para admirar fotografías y diseños elaborados por estudiantes de la facultad sobre el universo, el anime y el Mundial de Futbol 2026.

“Nos llena de alegría saber que vienen de diferentes Estados del país. Se van muy contentos y nos siguen recomendando tanto a nivel primaria como en secundaria al elegir nuestras instalaciones para aprender.

“Recientemente se me quedó grabado el mensaje de un niño que dijo: ‘adiós, mundo feliz’ y eso significa que un niño relaciona la ciencia con la felicidad y nos convence de que vamos por el camino correcto a desarrollar vocaciones para que en un futuro ellos se inclinen por la ciencia”, dijo Rocío Arévalo Pérez, coordinadora del museo.

El Museo Universitario de Ciencias UANL se puede visitar de martes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y los fines de semana de 10:00 a 17:00 horas. Para agendar una visita escolar enviar un correo electrónico a: museouniversitario@uanl.edu.mx.

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