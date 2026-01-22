Podcast
Cultura

Inicia restauración de vitrales del Templo San José en Monterrey

Se contempla la restauración integral de 31 piezas distribuidas en la fachada principal, la nave lateral, la cúpula, los rosetones y las capillas

  • 22
  • Enero
    2026

Con el objetivo de preservar uno de los tesoros arquitectónicos más significativos del centro de la ciudad, la Secretaría de Cultura de Nuevo León anunció el arranque de los trabajos de restauración de los vitrales del Templo San José.

Este proyecto, que forma parte de la convocatoria 2025 del Fideicomiso para la Conservación del Patrimonio Cultural (Fidecultural), representa una inversión de un millón de pesos y se ejecutará durante los próximos seis meses bajo estrictos estándares de conservación.

Durante el evento, Melissa Segura, Secretaria de Cultura del Estado, explicó que esta intervención es posible gracias a un esquema de financiamiento compartido donde el Estado aporta el 85% de los recursos, mientras que la institución solicitante cubre el 15% restante.

WhatsApp Image 2026-01-22 at 7.01.52 PM.jpeg

“Es un mecanismo para restauraciones de alto valor histórico o artístico que tengan un gran impacto para la comunidad. Con esto, reafirmamos el compromiso de garantizar la preservación del patrimonio de Nuevo León”, destacó Segura.

La intervención no será menor. Se contempla la restauración integral de 31 piezas distribuidas en la fachada principal, la nave lateral, la cúpula, los rosetones y las capillas.

El diagnóstico inicial arroja daños acumulados por el paso del tiempo y la exposición a condiciones ambientales extremas.

Los trabajos, que seguirán los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), incluyen sustitución de piezas de vidrio rotas, limpieza especializada y recuperación del plano original, resane, re-masticado y refuerzo de soldaduras.

WhatsApp Image 2026-01-22 at 7.01.36 PM.jpeg

La ejecución de la obra estará a cargo de Casa Montaña, empresa originaria de Torreón, Coahuila, reconocida a nivel nacional por su especialización en el diseño y rescate de vitrales.

El actual Templo de San José, construido a mediados del siglo 20 con cantera de San Luis Potosí, es un pilar de la memoria arquitectónica regia. 

Con esta restauración, la Secretaría de Cultura busca asegurar que su legado artístico e histórico sea transmitido intacto a las futuras generaciones.


