Nicole Kidman se suman como presentadores del Oscar 2026

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló una nueva lista de celebridades que participarán como presentadores en la edición número 98 de los Premios Óscar, cuya ceremonia se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre, en Los Ángeles.

Entre los nombres más recientes anunciados destacan Nicole Kidman, Pedro Pascal, Channing Tatum, Ewan McGregor y Sigourney Weaver, quienes entregarán algunas de las estatuillas más importantes de la noche.

Una gala con estrellas de varias generaciones

La Academia ha revelado los presentadores en distintas rondas durante las últimas semanas, sumando una mezcla de ganadores del Oscar, actores veteranos y nuevas figuras de Hollywood.

Entre los nuevos nombres también figuran Rose Byrne, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Wagner Moura, Bill Pullman y Lewis Pullman.

Previamente, la Academia había confirmado la participación de otras figuras del cine como Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow, Chris Evans, Javier Bardem, Priyanka Chopra Jonas, Demi Moore, Maya Rudolph y Kumail Nanjiani.

La ceremonia será conducida nuevamente por el comediante y presentador Conan O'Brien, quien repetirá como anfitrión tras su participación en la edición anterior.

La gala reconocerá a las mejores películas estrenadas durante 2025 y se transmitirá en vivo a través de ABC, además de estar disponible en streaming mediante Hulu.

Una de las carreras más competitivas

La edición 2026 de los Oscar se perfila como una de las más competitivas de los últimos años, con varias producciones liderando las predicciones.

Entre las favoritas destacan Sinners, protagonizada por Michael B. Jordan, que encabeza la contienda con 16 nominaciones, y One Battle After Another, un thriller protagonizado por Leonardo DiCaprio que suma 13 candidaturas.

Otras producciones nominadas a Mejor Película incluyen Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value, The Secret Agent, Train Dreams, Frankenstein, Bugonia y F1 The Movie.

