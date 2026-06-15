Guillermo del Toro se une a la cúpula de los Óscar

Guillermo del Toro sumó un nuevo reconocimiento dentro de la industria cinematográfica al ser elegido por primera vez como integrante de la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el órgano encargado de definir el rumbo estratégico de la institución que entrega los premios Óscar.

La Academia de Hollywood anunció este lunes la composición de la Junta para el periodo 2026-2027, en la que el cineasta mexicano representará a la rama de directores. La designación coloca a Del Toro entre las figuras responsables de supervisar aspectos clave del funcionamiento de una de las organizaciones más influyentes del cine mundial.

¿Qué funciones tendrá Guillermo del Toro?

De acuerdo con la Academia, la Junta de Gobernadores tiene la responsabilidad de definir la visión estratégica de la organización, preservar su estabilidad financiera y garantizar el cumplimiento de su misión institucional.

Cada una de las 19 ramas que integran la Academia cuenta con tres gobernadores. Los miembros pueden desempeñar hasta dos periodos consecutivos de tres años y, tras una pausa obligatoria, optar por mandatos adicionales hasta alcanzar un máximo de 12 años de servicio a lo largo de su vida.

Otros nombres destacados en la nueva Junta

Entre los nuevos integrantes también figura el director David Leitch, conocido por su trabajo en la franquicia John Wick. Leitch impulsó la creación de la nueva categoría de acrobacias que debutará en la ceremonia de los Óscar de 2027.

Asimismo, fueron incorporados Michael Goi en la rama de fotografía, Anne Goursaud en edición, Patricia Dehaney en maquillaje y peluquería, además del compositor Kris Bowers en la rama musical.

La trayectoria de Del Toro en los premios Óscar

La elección llega después de una carrera marcada por el reconocimiento de la Academia. El realizador mexicano obtuvo su primer Óscar como mejor director en 2018 gracias a "The Shape of Water", producción que también ganó el premio a mejor película.

Años más tarde amplió su colección de estatuillas con "Pinocchio", cinta realizada en animación cuadro a cuadro que se llevó el Óscar a mejor película animada en 2023.

Con tres premios Óscar en su trayectoria y una filmografía reconocida internacionalmente, Del Toro ahora participará en las decisiones que marcarán el futuro de la Academia de Hollywood y de los galardones más importantes de la industria cinematográfica.

Comentarios