Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026

La ceremonia de los Grammy se instala como uno de los momentos clave del calendario musical, con una noche marcada por la fuerte competencia entre los artistas nominados. Entre los focos principales aparece Bad Bunny, quien llega con Debí tirar más fotos, un álbum que amplió su alcance global y lo mantiene en conversación a días de su participación en el espectáculo del Super Bowl.

El panorama pop también concentra atención en Sabrina Carpenter, presente en categorías de alto perfil y con la posibilidad de dejar atrás la etiqueta de artista emergente para afianzarse en la industria. Por otro lado, Slash subirá al escenario para encabezar un homenaje a una de las figuras que marcaron al género, en uno de los segmentos más esperados de la transmisión.

La ceremonia integra además el impacto del k-pop, representado por Las Guerreras del K-pop, producción que logró posicionarse entre los contendientes y refleja la expansión del género en premiaciones tradicionales.

A esto se suman regresos que concentran expectativa, como el de Justin Bieber, en una gala que combina presentaciones en vivo, tributos y definiciones que pueden reconfigurar el mapa musical del año.

Premios Grammys 2026

Álbum del año : Debi tirar más fotos de Bad Bunny

Grabación del Año: "Luther" de Kendrick Lamar con SZA

Premio Dr. Dre al Impacto Global: Pharrell Williams

Mejor Canción del Año: "Wildflower" de Billie Ellish Además de llevar un pin en su traje con el lema “ICE Out” (Fuera ICE), la cantante criticó a la agencia federal en sus palabras de aceptación del premio. “Nadie es ilegal en tierras robadas. Es muy difícil saber qué decir y qué hacer en este momento… Siento que solo tenemos que seguir luchando y protestando. Nuestras voces realmente importan, y la gente importa”, dijo Eilish, acompañada de su hermano Finneas O’Connell, cocompositor de la canción.

Mejor Interpretación Solista Pop: Lola Young

Mejor Álbum pop vocal: "Mayhem" de Ladyb Gaga

Mejor Álbum de Country Contemporaneo: "Beautifully Broken" de Jelly Roll

Mejor Álbum de Música Urbana: "DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS" de Bad Bunny El cantante puertorriqueño subió al escenario para recibir su premio y seguidamente pronunciar la frase "ICE get out" y dar un discurso en contra de las políticas migratorias y un mensaje de unión y amor.

Mejor Nuevo Artista: Olivia Dean Previo a la entrega del galardón, los artistas nominados, The Marias, Addison Rae y Katseye, Leon Thomas, Alex Warren, Lola Young, Olivia Dean y Sombr se apoderaron del escenario para cantar sus éxitos.

Mejor álbum de rap: "GNX" de Kendrick Lamar El rapero estadounidense se coronó con el premio a Mejor Álbum de Rap con su sexto proyecto, titulado "GNX", llegando a 26 megáfonos dorados, superando a Kanye West y Jay-Z, ambos con 25.

Sabrina Carpenter dio la segunda presentacion de la gala con su tema "Manchild", previo a la primera entrega de la noche.

Inicia la ceremonia de premiación de los Premios Grammy 2026 con una presentación de Bruno Mars junto a Rosé.

Ganadores durante la pregala de los Grammys 2026

Compositor del año, no clásico: Amy Allen.

Amy Allen. Mejor interpretación pop dúo/grupo: “Defying Gravity”, Cynthia Erivo and Ariana Grande.

“Defying Gravity”, Cynthia Erivo and Ariana Grande. Mejor interpretación de rap: “Chains & Whips”, Clipse, Pusha T y Malice, con Kendrick Lamar y Pharrell Williams.

“Chains & Whips”, Clipse, Pusha T y Malice, con Kendrick Lamar y Pharrell Williams. Mejor álbum de country tradicional: “Ain’t In It For My Health”, Zach Top.

“Ain’t In It For My Health”, Zach Top. Mejor álbum de R&B: “Mutt”, Leon Thomas.

“Mutt”, Leon Thomas. Mejor álbum de música dance/electrónica: “EUSEXUA”, FKA twigs.

“EUSEXUA”, FKA twigs. Mejor álbum de rock: “Never Enough”, Turnstile.

“Never Enough”, Turnstile. Mejor álbum de música alternativa: “Songs of a Lost World”, The Cure.

“Songs of a Lost World”, The Cure. Mejor álbum de jazz vocal: “Portrait”, Samara Joy.

“Portrait”, Samara Joy. Mejor álbum de jazz instrumental: “Southern Nights”, Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore.

“Southern Nights”, Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore. Mejor álbum de latin jazz: “A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole”, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro.

“A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole”, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro. Mejor álbum de góspel: “Heart of Mine”, Darrel Walls, PJ Morton.

“Heart of Mine”, Darrel Walls, PJ Morton. Mejor álbum de música cristiana contemporánea: “Coritos Vol. 1”, Israel & New Breed.

“Coritos Vol. 1”, Israel & New Breed. Mejor álbum de pop latino: “Cancionera”, Natalia Lafourcade.

“Cancionera”, Natalia Lafourcade. Mejor álbum de rock o música alternativa latina: “Papota”, Ca7riel & Paco Amoroso.

“Papota”, Ca7riel & Paco Amoroso. Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): “Palabra de to’s (seca)”, Carín León.

“Palabra de to’s (seca)”, Carín León. Mejor álbum latino tropical: “Raíces”, Gloria Estefan.

“Raíces”, Gloria Estefan. Mejor interpretación de música global: “EoO”, Bad Bunny.

“EoO”, Bad Bunny. Mejor álbum de música global: “Caetano e Bethânia Ao Vivo”, Caetano Veloso y Maria Bethânia.

“Caetano e Bethânia Ao Vivo”, Caetano Veloso y Maria Bethânia. Mejor interpretación de música africana: “Push 2 Start”, Tyla.

“Push 2 Start”, Tyla. Mejor álbum de reggae: “BLXXD & FYAH”, Keznamdi.

“BLXXD & FYAH”, Keznamdi. Mejor álbum de declamación de poesía: “Words for Days Vol. 1”, Mad Skillz.

“Words for Days Vol. 1”, Mad Skillz. Mejor álbum de comedia: “Your Friend, Nate Bargatze”, Nate Bargatze.

“Your Friend, Nate Bargatze”, Nate Bargatze. Mejor álbum de teatro musical: “Buena Vista Social Club”

“Buena Vista Social Club” Mejor interpretación coral: “Ortiz: Yanga”

“Ortiz: Yanga” Mejor compendio clásico: “Ortiz: Yanga”

“Ortiz: Yanga” Mejor composición clásica contemporánea: “Ortiz: Dzonot”

“Ortiz: Dzonot” Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: “Sinners”, varios artistas.

“Sinners”, varios artistas. Mejor canción compuesta para un medio audiovisual: “Golden”, de “KPop Demon Hunters”.

“Golden”, de “KPop Demon Hunters”. Mejor banda sonora para un medio audiovisual (premio para los compositores): “Sinners”, Ludwig Göransson.

“Sinners”, Ludwig Göransson. Productor del año, no clásico: Cirkut.

Cirkut. Mejor video musical: “Anxiety”, Doechii.

“Anxiety”, Doechii. Mejor película musical: “Music by John Williams”.

“Music by John Williams”. Mejor portada de álbum: “Chromakopia”.

