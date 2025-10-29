Cerrar X
Deportes

Aclara Jonathan Orozco por qué fue detenido en Torreón

De acuerdo con el propio "Spider", sí fue retenido por las autoridades, debido a que desde hace dos años se encontraba en un juicio por un accidente vehicular

  • 29
  • Octubre
    2025

El ex portero de Rayados, Jonathan Orozco, aclaró mediante un video en sus redes sociales el motivo por el que fue detenido este martes por la noche en la ciudad de Torreón, Coahuila.

De acuerdo con el propio "Spider", sí fue retenido por las autoridades, debido a que desde hace dos años se encontraba en un juicio con otra persona respecto a un accidente vial en aquella ciudad.

La detención se realizó este martes a las 20:40 horas afuera del estadio del Club Santos, donde se presentaron autoridades de la Fiscalía de Coahuila con una orden de aprehensión, por lo que fue trasladado al Cereso de Torreón para continuar con el proceso.

WhatsApp Image 2025-10-29 at 3.02.41 PM.jpeg

La Fiscalía aclaró que Orozco fue detenido bajo el delito de lesiones leves extendidas y daños a propiedad ajena por cuantía mayor, ambos emitidos de manera culposa y con agravante de ebriedad.

Al igual que cualquier otro trámite burocrático, este proceso tardó varias horas, tiempo en el que "Spider" se mantuvo tras las rejas y fue hasta este miércoles que fue liberado, esto luego de que se comprometió a cubrir una cantidad en efectivo como reparación.

Jonathan Orozco agradeció a las autoridades por su flexibilidad para solucionar la situación.


