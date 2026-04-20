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Tamaulipas

Exfuncionario detenido ya no laboraba en Ayuntamiento

Alcalde de Matamoros aclara que Luis Miguel Garduño fue dado de baja desde enero y no tenía vínculo vigente al momento de su detención

  • 20
  • Abril
    2026

Luego de la detención del ex funcionario de Matamoros, Luis Miguel Garduño, el presidente municipal informó que el implicado ya no formaba parte de la administración local al momento de los hechos.

El edil explicó que Garduño había sido separado de su cargo por abandono de trabajo, y que desde el mes de enero firmó su baja oficial del Ayuntamiento, por lo que no mantenía ninguna relación laboral vigente con el gobierno municipal.

Asimismo, la autoridad municipal buscó deslindar a la administración de cualquier vínculo con el detenido, reiterando que su salida se dio previamente conforme a los procedimientos administrativos establecidos.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones en torno al caso.


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