Irán asegura que el estrecho de Ormuz será seguro tras acuerdo

Irán aseguró este martes que será posible mantener "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante un periodo de dos semanas, después del cese el fuego bilateral acordado por Estados Unidos e Irán.

A través de redes sociales, el ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, agradeció a las autoridades locales por los esfuerzos desplegados durante el conflicto en Medio Oriente.

"En nombre de la República Islámica de Irán, expreso mi gratitud y reconocimiento a mis queridos hermanos, Su Excelencia el primer ministro de Pakistán, Sharif, y Su Excelencia el mariscal de campo Munir, por sus incansables esfuerzos para poner fin a la guerra en la región. En respuesta a la fraternal petición del primer ministro Sharif en su tuit, y teniendo en cuenta la solicitud de Estados Unidos de entablar negociaciones basadas en su propuesta de 15 puntos, así como el anuncio del presidente de Estados Unidos sobre la aceptación del marco general de la propuesta de 10 puntos de Irán como base para las negociaciones, por la presente declaro, en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán: Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas pondrán fin a sus operaciones defensivas.

Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas."

Por su parte, el Consejo Nacional de Seguridad de Irán aseguró haber propuesto un plan de diez puntos a Estados Unidos que estipula un "protocolo de seguridad" para el paso del estrecho de Ormuz, que garantice el "control" iraní de este punto clave.

Irán anuncia negociaciones en Islamabad al presentar plan de paz de 10 puntos

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán confirmó que el alto el fuego con Estados Unidos de dos semanas, durante las cuales negociarán un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz.

El comunicado del Consejo, presenta como una victoria de la República Islámica el acuerdo alcanzado al filo de que se venciera el ultimátum de Donald Trump contra Irán.

Según el mensaje, Irán presentó un borrador de acuerdo de diez puntos a Estados Unidos, a través de Pakistán, que luego confirmó a Teherán que la Casa Blanca había "aceptado estos principios como base de las negociaciones".

"En consecuencia, se decidió que Irán llevará a cabo negociaciones del más alto nivel con el lado estadounidense en Islamabad durante dos semanas, exclusivamente basadas en los principios".

El mensaje aclara que esto no significa "el fin de la guerra", que solo llegará cuando se acepten los diez puntos propuestos, y que las negociaciones servirán para "finalizar los detalles".

Estos son los 10 puntos del plan de Irán

Cese al fuego definitivo, no solo temporal y promesa de no agresión a futuro El control continuo de Irán sobre el estrecho de Ormuz Aceptación del enriquecimiento de uranio Levantamiento de todas las sanciones iniciales de EUA Levantamiento de todas las sanciones secundarias a nivel internacional Terminación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad. Revocación de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores Pago de compensación a Irán por parte de EUA e Israel por daños a sus infraestructuras Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región Fin de la guerra en todos los frentes de la región, incluyendo a Líbano

Trump acepta alto al fuego por dos semanas para negociar con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó este martes un alto al fuego de dos semanas para negociar un acuerdo de paz con Irán.

A través de redes sociales, el mandatario republicano dio a conocer su postura tras participar en una serie de conversaciones, donde enfatizó que se llegaría a un acuerdo si la Republica Islámica de Irán acepta reabrir el estrecho de Ormuz.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump acepta alto al fuego por dos semanas para negociar con Irán

Comentarios