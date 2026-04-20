Aclara Chihuahua, agentes de EUA participaban en capacitación

La muerte de cuatro funcionarios en un accidente carretero ocurrido en la sierra de Chihuahua derivó en una aclaración por parte de las autoridades estatales: no existió participación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad dentro del estado.

El fiscal general, César Gustavo Jáuregui Moreno, precisó que los dos ciudadanos de Estados Unidos que perdieron la vida se encontraban en actividades de capacitación y no en acciones de campo, lo que —subrayó— descarta cualquier intervención directa en operativos.

El siniestro ocurrió entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de abril, cuando un convoy regresaba de un operativo contra laboratorios clandestinos en una zona serrana. De acuerdo con la información oficial, la unidad que encabezaba el grupo derrapó en un tramo complicado, cayó a un barranco y posteriormente se incendió.

En el accidente murieron cuatro personas: dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y dos instructores vinculados a la embajada de Estados Unidos.

El hecho generó cuestionamientos sobre la presencia de personal extranjero en contextos operativos, un tema sensible por sus implicaciones legales y políticas.

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló en su conferencia matutina que no tenía conocimiento previo sobre la participación de personal estadounidense y subrayó la necesidad de esclarecer los hechos.

En respuesta, el fiscal Jáuregui reiteró que los instructores extranjeros no formaban parte del operativo en el que se localizó un narcolaboratorio, sino que se encontraban en un punto distinto desarrollando actividades formativas dirigidas a personal estatal.

Detalló que la capacitación estaba enfocada en el uso de tecnología de drones, herramienta cada vez más utilizada en labores de inteligencia y vigilancia, como parte de esquemas de cooperación bilateral para fortalecer capacidades técnicas.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó sus condolencias por la muerte de los funcionarios y reconoció los riesgos inherentes a las labores de seguridad, así como la importancia de la colaboración entre ambos países.

Comentarios