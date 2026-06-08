Acusados e hija de Maradona declararán en juicio por su muerte

El proceso judicial que investiga la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este martes una de sus jornadas más relevantes con la declaración de dos de los imputados y de Dalma Maradona, hija del exfutbolista argentino y una de las principales voces que han cuestionado la atención médica que recibió su padre antes de fallecer.

Ante el tribunal comparecerán Mariano Perroni, coordinador de enfermeros; Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical; y Dalma Maradona, quien será la tercera y última de las hijas del ídolo argentino en rendir testimonio durante el juicio.

La audiencia forma parte del nuevo proceso judicial iniciado después de que el primer juicio fuera anulado en mayo de 2025 debido a irregularidades atribuidas a una de las juezas que integraban el tribunal.

Dalma volverá a declarar sobre la atención médica de su padre

Durante el juicio anterior, Dalma Maradona sostuvo que la muerte de su padre pudo haberse evitado si los profesionales responsables de su tratamiento hubieran cumplido adecuadamente con sus funciones.

La hija mayor del campeón del mundo en México 1986 afirmó que la familia aceptó la internación domiciliaria porque recibió garantías de que el inmueble contaría con equipamiento médico y personal especializado similares a los de una clínica.

Sin embargo, aseguró que esas condiciones nunca se materializaron.

Entre los señalamientos realizados por Dalma destaca la ausencia de una ambulancia permanente en el lugar donde era atendido Maradona, situación que, según relató, fue motivo de constantes cuestionamientos por parte de la familia.

También señaló que los médicos tratantes, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, atribuían las deficiencias del servicio a la empresa Swiss Medical.

Las acusaciones contra Mariano Perroni

Otro de los testimonios esperados es el de Mariano Perroni, coordinador de enfermeros contratado a través de la empresa Medidom para supervisar la atención diaria de Maradona.

La investigación señala posibles inconsistencias entre los reportes elaborados por el personal médico y la atención que efectivamente recibió el paciente en su domicilio.

Su nombre cobró relevancia durante las recientes audiencias cuando se reprodujo un audio en el que advertía a la psiquiatra Agustina Cosachov que la vivienda donde permanecía Maradona carecía de los recursos necesarios para enfrentar una emergencia médica.

La grabación fue incorporada al expediente como parte de las pruebas que buscan determinar si existieron omisiones o negligencias por parte de los responsables de su cuidado.

Siete profesionales enfrentan cargos

Además de Forlini y Perroni, el proceso involucra a otros integrantes del equipo médico que atendió al exfutbolista.

Entre los acusados se encuentran el médico personal Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Almirón.

Todos enfrentan cargos por el delito de homicidio simple con dolo eventual, figura jurídica que contempla situaciones en las que una persona actúa con conocimiento de que su conducta puede provocar un resultado fatal.

La Fiscalía sostiene que los imputados habrían incumplido obligaciones fundamentales en la atención de Maradona, contribuyendo presuntamente a un desenlace que pudo haberse evitado.

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