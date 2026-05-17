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Internacional

Israel impulsa pena de muerte en Cisjordania ocupada

Israel autorizó procesos para aplicar pena de muerte a palestinos acusados de ataques a civiles a través de una medida que da facultades a tribunales militares

  • 17
  • Mayo
    2026

Este domingo, Israel anunció el inicio de procedimientos para aplicar la pena de muerte contra ciudadanos palestinos acusados de participar en operaciones de asesinato.

De acuerdo con la agencia palestina Wafa, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, aprobaron el comienzo de estas acciones tras firmar una enmienda a una orden militar vigente en la Cisjordania ocupada.

Modifican orden militar para aplicar la medida

Las autoridades israelíes señalaron que la aprobación previa de la ley en la Knesset no era suficiente para implementarla en Cisjordania, debido a que el territorio se encuentra bajo un sistema de órdenes militares y no bajo jurisdicción civil israelí directa.

Por ello, se modificó la llamada “Orden de Instrucciones de Seguridad”, permitiendo que tribunales militares puedan dictar condenas a muerte en casos relacionados con seguridad.

La nueva legislación había sido aprobada en segunda y tercera lectura por el Parlamento israelí el pasado 30 de marzo.

“La era de la contención terminó”: Israel Katz

Mediante un comunicado, el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que “la era de la contención terminó” y afirmó que quienes maten israelíes “no esperarán acuerdos de intercambio ni soñarán con ser liberados”.

Por su parte, el ministro Itamar Ben-Gvir sostuvo que el gobierno cumplió una de sus principales promesas políticas y advirtió que quienes lleven a cabo ataques contra ciudadanos israelíes “deben saber que su destino será la pena de muerte”.

Organizaciones de derechos humanos lanzan advertencias

Tras el anuncio, diversas organizaciones jurídicas y defensoras de derechos humanos expresaron preocupación por la medida, argumentando que amplía las facultades de los tribunales militares sobre la población palestina en territorios ocupados.

También advirtieron que la decisión podría provocar nuevas críticas internacionales contra Israel por el uso potencial de la pena capital dentro de Cisjordania ocupada.

La implementación de esta política se produce en medio del aumento de tensiones y violencia en la región, así como de un creciente debate internacional sobre las acciones militares y de seguridad impulsadas por el gobierno israelí.


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