Ordenan custodia por incendio de ambulancias en Londres

Dos jóvenes y un menor de edad fueron puestos bajo custodia este sábado en Londres, tras comparecer ante un tribunal acusados de provocar un incendio que destruyó cuatro ambulancias de una organización benéfica judía en el norte de la ciudad.

El ataque ocurrió el pasado 23 de marzo en el barrio de Golders Green, una zona con importante presencia de la comunidad judía. Las unidades afectadas pertenecían a Hatzola Northwest, grupo voluntario que brinda atención de emergencia en la zona.

Incendio dejó daños materiales y riesgo a residentes

De acuerdo con los reportes, el fuego consumió por completo las ambulancias y provocó la explosión de cilindros de oxígeno en su interior, lo que generó daños adicionales en un edificio cercano. Las detonaciones rompieron ventanas de un bloque de apartamentos contiguo, lo que elevó el nivel de riesgo para los habitantes del área.

Las autoridades señalaron que el incidente pudo haber tenido consecuencias mayores, debido a la cercanía con viviendas habitadas al momento del siniestro.

Acusados enfrentan cargos por poner vidas en peligro

Los imputados fueron identificados como Hamza Iqbal, de 20 años, y Rehan Khan, de 19, además de un menor de 17 años con doble nacionalidad británica y pakistaní, cuyo nombre no fue revelado por disposiciones legales.

Los tres enfrentan cargos por incendio provocado y por actuar de manera imprudente al poner en peligro la vida de otras personas. Durante la audiencia, que tuvo una duración aproximada de 45 minutos en el Tribunal de Magistrados de Westminster, ninguno de los acusados emitió una declaración de culpabilidad o inocencia.

El menor permanecerá en un centro de detención juvenil, mientras que los otros dos implicados continuarán bajo custodia en espera de su siguiente audiencia.

Investigación apunta a posible delito de odio

La investigación quedó a cargo de la unidad antiterrorista, que analiza el caso como un posible delito de odio antisemita. Las autoridades también revisan una presunta reivindicación atribuida a un grupo con posibles vínculos con Irán, aunque hasta el momento no se ha clasificado el hecho como terrorismo.

Durante la audiencia, la fiscal Emma Harraway indicó que existen elementos que apuntan a que el ataque fue planificado y dirigido específicamente contra la comunidad judía.

Además, se informó que un cuarto sospechoso fue detenido en relación con el caso, mientras que otros dos hombres previamente arrestados fueron liberados bajo fianza.

Los tres acusados deberán comparecer nuevamente el próximo 24 de abril ante el Tribunal Penal Central de Londres, conocido como el Old Bailey, donde continuará el proceso judicial.

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