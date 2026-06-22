Aficionado congoleño Michel Kuka llega a México y causa sensación

La llegada de Kuka a México generó expectativa ya que se espera que esté presente en el duelo entre RD Congo y Colombia, correspondiente al Grupo K

El Mundial de la FIFA 2026™ no solo ha dejado goles, sorpresas y grandes ambientes en las tribunas, también ha comenzado a escribir historias humanas que rápidamente se vuelven virales. Una de ellas es la de Michel Kuka Mboladinga, el aficionado congoleño que finalmente llegó a México para apoyar a la selección de la República Democrática del Congo.

Conocido mundialmente como “Lumumba Vea”, Kuka arribó a Guadalajara este 22 de junio, luego de perderse el debut de su selección frente a Portugal por complicaciones relacionadas con restricciones de viaje y medidas sanitarias aplicadas a viajeros procedentes de su país.

¿Quién es Michel Kuka y por qué se volvió viral?

Michel Kuka Mboladinga no es un aficionado común. Su fama internacional nació por una manera muy distinta de alentar a su selección: en lugar de cantar, brincar o agitar banderas durante los partidos, permanece completamente inmóvil, vestido con saco y corbata, con un brazo levantado durante largos periodos.

Su postura está inspirada en Patrice Lumumba, figura histórica de la independencia congoleña, y se ha convertido en una especie de homenaje viviente a la identidad, dignidad y memoria nacional de la República Democrática del Congo.

Esa imagen, solemne y silenciosa en medio del ruido de los estadios, lo convirtió en un fenómeno de redes sociales durante torneos anteriores y ahora vuelve a colocarlo bajo los reflectores en plena Copa del Mundo.

Llega a Guadalajara para apoyar a RD Congo

La llegada de Kuka a México generó expectativa entre aficionados congoleños y seguidores del torneo, especialmente porque se espera que esté presente en el duelo entre RD Congo y Colombia, correspondiente al Grupo K.

Su presencia adquiere un valor simbólico para la selección africana, que busca seguir compitiendo en un grupo exigente y encontrar impulso también desde las gradas.

Para muchos seguidores congoleños, ver a “Lumumba Vea” en México representa mucho más que la llegada de un fanático popular: es la presencia de un símbolo cultural que acompaña al equipo en uno de los escenarios más importantes del balompié internacional.

El aficionado congoleño no pudo estar en el primer partido de su selección debido a complicaciones relacionadas con restricciones sanitarias y trámites de viaje, situación que retrasó su arribo al país.

A pesar de ello, Kuka logró llegar a territorio mexicano y su aparición en Guadalajara reactivó la conversación en redes sociales, donde numerosos usuarios celebraron que uno de los personajes más reconocibles de las tribunas africanas pudiera sumarse finalmente al ambiente mundialista.

Un símbolo silencioso en medio de la fiesta mundialista

La historia de Michel Kuka destaca porque rompe con la imagen tradicional del aficionado ruidoso y eufórico. Su forma de apoyar, basada en la quietud y el simbolismo, lo ha convertido en una de las figuras más curiosas y virales del torneo.

Mientras miles de seguidores viven los partidos entre cánticos y celebraciones, Kuka apuesta por una presencia casi ceremonial, manteniendo viva la memoria de Patrice Lumumba y llevando a las gradas un mensaje de identidad nacional.

Con su llegada a México, el Mundial 2026 suma una de esas historias que trascienden el marcador y recuerdan que la pasión por el balompié también puede expresarse desde la memoria, la cultura y el orgullo de un país.