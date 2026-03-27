Aficionado vende su casa para seguir a Inglaterra en el Mundial

La pasión por el fútbol no tiene límites para Andy Milne, un aficionado inglés de 62 años que decidió poner en venta su casa para financiar su viaje al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, donde planea seguir a la selección de Inglaterra.

El seguidor, originario de Northwich, Cheshire, busca reunir alrededor de 350 mil libras (unos 400 mil euros) con la venta de su propiedad, una decisión que ha generado revuelo por el nivel de compromiso con su equipo.

Una vida siguiendo Copas del Mundo

Milne no es un aficionado cualquiera. Ha asistido a nueve Mundiales, ocho masculinos y uno femenino, y ahora quiere estar presente en su décima justa.

Su fama creció en el Mundial de Qatar 2022, cuando una fotografía suya sosteniendo el trofeo se volvió viral en redes sociales.

“La vendo para ir a la Copa del Mundo”, declaró al diario Daily Mirror, dejando claro que su prioridad es vivir la experiencia futbolística.

Estrategia para reducir gastos

El aficionado explicó que ya tiene planeado cómo abaratar costos durante su travesía. Actualmente reside en Tailandia y aseguró que recurrirá a contactos personales para hospedarse.

“Voy a intentar que me salga barato, durmiendo en los sofás de gente. Por suerte tengo amigos en México, Dallas y Vancouver”, comentó.

Además, confirmó que permanecerá durante las siete semanas que dura el torneo y que ya cuenta con entradas para todos los partidos de Inglaterra hasta una eventual final.

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