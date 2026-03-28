Muere aficionado en el Estadio Azteca tras caer de palco

Lo que debió ser en todo momento una fiesta para el pueblo mexicano se convirtió en una tragedia, pues previo al inicio del juego por la reinauguración del Estadio Azteca, un aficionado perdió la vida en el inmueble.

Esto fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que detalló que la víctima estaba en estado de ebriedad cuando intentó brincar desde uno de los palcos del inmueble por la parte externa y cayó.

Debido a la altura de la caída, el hombre perdió la vida inmediatamente, por lo que se movilizaron las autoridades para comenzar con las labores correspondientes.

Extraoficialmente, la víctima sería un joven de 27 años, identificado como Adrián y el incidente habría sido justo en la entrada del túnel 52.

La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/DeCKWqEi13 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

Se ampliará información...

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