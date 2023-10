Aficionados al deporte 'gritarán fuerte' este fin de semana

Este fin de semana, los aficionados al deporte gritarán de emoción por la gran cantidad de eventos que se presentarán en las distintas disciplinas.

Regresa la actividad del automovilismo de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Singapur, en la Fecha 16 de la temporada 2023. Ahí estará en acción el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez.

En futbol soccer, tras la Fecha FIFA, vuelve la Liga MX varonil y femenil con la fase regular del Torneo Apertura 2023. Rayados y Tigres vuelven a la actividad al recibir al León y al visitar al Atlas, respectivamente. También tendremos una edición más del Clásico Nacional entre América y Chivas. Tigres Femenil visitará a Querétaro y Rayadas recibe al Pachuca.

En futbol americano de la Onefa, los ganadores del Clásico Regio Estudiantil, Auténticos Tigres de la UANL, reciben hoy viernes a Borregos CEM en el remodelado Estadio Gaspar Mass.

En la NFL, se juega la Semana 2 de la fase regular de la temporada 2023. El beisbol de las Grandes Ligas sigue con su temporada regular, y el rey de los deportes en México continúa con la Serie del Rey que protagonzian Pericos de Puebla y Algodoneros de Unión Lagunba. En tanto que el golf sigue con el Tour de la PGA.

ENTÉRATE

Esta es la actividad deportiva para este fin de semana:

VIERNES

* Futbol americano, Onefa: Auténticos Tigres Vs. Borregos CEM

* Beisbol, Liga Mexicana: Juego 6 de la Serie del Rey, Pericos Vs. Algodoneros

* Futbol soccer, Liga MX: Mazatlán Vs. Cruz Azul y Xolos Vs. Toluca

* Futbol soccer, Liga MX Femenil: Querétaro Vs. Tigres y Rayadas Vs. Pachuca

* Beisbol, Grandes Ligas: juegos de fase regular

* Golf: Fortinet Championship PGA

SÁBADO

* Futbol soccer, Liga MX: Rayados Vs. León y Necaxa Vs. Juárez

* Futbol soccer, Liga MX: Clásico Nacional: América Vs. Chivas

* Beisbol, Grandes Ligas: juegos de fase regular

* Golf: Fortinet Championship PGA

DOMINGO

* Automovilismo, Fórmula 1: Gran Premio de Singapur

* Futbol americano, NFL: juegos de la Semana 2

* Futbol soccer, Liga MX: Atlas Vs. Tigres, Pumas Vs. San Luis, Querétaro Vs. Puebla

* Beisbol, Grandes Ligas: juegos de fase regular

* Golf: Fortinet Championship PGA