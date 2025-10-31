Afirman que Aaron Ramsey dejó Pumas tras perder a su perrita Halo

El mediocampista galés Aaron Ramsey habría puesto fin a su etapa con los Pumas de la UNAM, luego de que su perrita Halo desapareciera hace más de un mes en San Miguel de Allende, Guanajuato, de acuerdo con diversos reportes.

La pérdida de su mascota afectó profundamente al jugador, quien decidió abandonar México y regresar a Europa junto a su familia.

La desaparición de Halo

De acuerdo con la información, Halo, una perrita Beagle, se extravió el 13 de octubre tras ser dejada al cuidado de un rancho especializado en perros en San Miguel de Allende, desde entonces no ha habido rastros de la mascota.

“Intentando entender cómo puedes dejar a tu perra en un rancho y no volver a verla. ¿Sin ninguna explicación? Las cámaras no grababan, ningún rastreador la encontró, ningún cuerpo y un montón de mentiras”, publicó Ramsey en su cuenta de Instagram.

El futbolista ofreció una recompensa y compartió la última ubicación registrada por el collar rastreador de Halo, sin éxito hasta la fecha.

Ramsey se alejó de los entrenamientos

Tras la desaparición, Ramsey dejó de acudir a los entrenamientos en La Cantera y detuvo su proceso de rehabilitación física, ya que no logró recuperarse emocionalmente del incidente.

Fuentes cercanas al club aseguraron que la directiva de Pumas mostró empatía ante la situación y prefirió no presionarlo para regresar a las canchas.

Finalmente, ambas partes acordaron dar por terminado el vínculo contractual.

“La pérdida de Halo fue devastadora para él y su familia. Decidió no continuar y el club lo comprendió”, señaló la fuente.

Aunque el jugador todavía tenía contrato vigente hasta 2026, Pumas no puede anunciar oficialmente su salida hasta que concluya el Torneo Apertura 2025, debido a cláusulas contractuales de confidencialidad.

