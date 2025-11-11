Afirman que Álvaro Fidalgo jugará con la Selección Mexicana

De acuerdo con reportes, Álvaro Fidalgo habría aceptado finalmente representar a México, luego de varios meses de rumores sobre su decisión.

El mediocampista del Club América, uno de los jugadores más destacados de la Liga MX, será convocado a partir de enero del próximo año, cuando cumpla con los cinco años de residencia exigidos por la FIFA para poder vestir la camiseta del Tri.

Debutaría ante Portugal en la reinauguración del Azteca

Según las versiones, Fidalgo se integrará al combinado nacional durante un microciclo en Centroamérica y podría debutar oficialmente en marzo de 2026, cuando México reinaugure el Estadio Azteca enfrentando a Portugal.

Su incorporación llegaría en un momento clave para el proceso mundialista del técnico Javier Aguirre, quien busca reforzar el medio campo con jugadores de experiencia internacional y gran control de balón.

Nuevo naturalizado en la era de Javier Aguirre

Con su llegada, Fidalgo se unirá a Germán Berterame y Julián Quiñones como los futbolistas naturalizados que actualmente forman parte del equipo nacional.

De concretarse su debut, el español se sumaría a la lista de más de 15 jugadores nacidos fuera de México que han vestido la camiseta del Tri en su historia.

El reto para el mediocampista será ganarse un lugar entre una competencia fuerte en su posición, donde destacan nombres como Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Érick Sánchez, Marcel Ruiz, Fidel Ambriz, Gilberto Mora y Obed Vargas.

De decir “no” a cumplir un sueño en verde, blanco y rojo

La decisión de Fidalgo sorprende, ya que hace apenas unos meses había manifestado su negativa a representar a México, asegurando que no se veía en el combinado nacional.

En 2022 incluso confesó que su sueño era jugar para España, país donde nació y con el que participó en selecciones juveniles, sin embargo su evolución en la Liga MX, su integración al entorno mexicano y la posibilidad de disputar una Copa del Mundo en casa habrían sido factores decisivos para cambiar de opinión.

