Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
inter_eua_soldados_9b6d209abd
Internacional

'OTAN no teme al abandono de EUA', afirman aliados europeos

La OTAN afirmó que la salida de 5,000 soldados de Alemania responde a una estrategia global de EUA y no afecta la defensa europea

  • 19
  • Mayo
    2026

La reducción de la presencia militar de Estados Unidos en Europa responde a una estrategia global de defensa y no representa un riesgo para la seguridad de la OTAN, aseguró este martes el comandante supremo aliado en Europa, Alexus Grynkewich.

El alto mando explicó que la salida de 5,000 soldados estadounidenses de Alemania forma parte de una reorganización militar contemplada dentro de la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos, así como de un nuevo enfoque que algunos analistas ya denominan “OTAN 3.0."

Según detalló Grynkewich, el fortalecimiento de las capacidades militares de los países europeos ha permitido que Washington reduzca parte de su despliegue en el continente sin comprometer los planes de defensa regionales de la alianza atlántica.

“A medida que los aliados europeos incrementan sus capacidades, Estados Unidos puede reasignar recursos hacia otras prioridades estratégicas en el mundo”, señaló el general ante medios de comunicación, subrayando que se siente “muy cómodo” con la situación actual.

La decisión del gobierno encabezado por Donald Trump fue anunciada el pasado 1 de mayo y sorprendió a varios socios europeos. No obstante, la administración estadounidense ya había adelantado su intención de disminuir su presencia militar en Europa para concentrar esfuerzos en otros escenarios considerados prioritarios.

El movimiento también fue interpretado por algunos sectores como una respuesta indirecta a las declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, quien había afirmado previamente que Trump había sido “humillado” por Irán durante las negociaciones relacionadas con un eventual acuerdo de paz.

Pese al retiro parcial de tropas, Grynkewich insistió en que la capacidad operativa de la OTAN permanece intacta y que Estados Unidos continuará proporcionando a la alianza aquellas capacidades militares críticas que los aliados europeos todavía no pueden asumir por completo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_20_at_4_22_29_PM_f01fc0c758
IMSS logra contratación histórica de especialistas en Coahuila
Whats_App_Image_2026_05_18_at_7_08_20_PM_2d967c90af
Advierten multas a empresas que incumplan reforma de 40 horas
Adobe_Stock_1190525943_scaled_c146c53a4d
China y Estados Unidos pactan ampliar comercio agrícola
publicidad

Últimas Noticias

escena_sonora_dinamita_c7a7c6ab4c
La Sonora Dinamita lanza himno mundialista dedicado a Monterrey
jaksdjaks_f89a129f87
Hombre muere tras ser atropellado; responsable huye del lugar
Raul_Lozano_a1bbb2a2e0
Medio Ambiente NL celebra jornada de esterilizaciones
publicidad

Más Vistas

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Hallan más de 1.2 millones de litros de huachicol en Allende, NL
nl_alcaldesa_zuazua_a96bf72d1d
Sancionan a alcaldesa de Zuazua por violencia política
arco_independencia_383bae036d
Colectivos frenan obras en el Arco de la Independencia
publicidad
×