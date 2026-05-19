'OTAN no teme al abandono de EUA', afirman aliados europeos

La reducción de la presencia militar de Estados Unidos en Europa responde a una estrategia global de defensa y no representa un riesgo para la seguridad de la OTAN, aseguró este martes el comandante supremo aliado en Europa, Alexus Grynkewich.

El alto mando explicó que la salida de 5,000 soldados estadounidenses de Alemania forma parte de una reorganización militar contemplada dentro de la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos, así como de un nuevo enfoque que algunos analistas ya denominan “OTAN 3.0."

Según detalló Grynkewich, el fortalecimiento de las capacidades militares de los países europeos ha permitido que Washington reduzca parte de su despliegue en el continente sin comprometer los planes de defensa regionales de la alianza atlántica.

“A medida que los aliados europeos incrementan sus capacidades, Estados Unidos puede reasignar recursos hacia otras prioridades estratégicas en el mundo”, señaló el general ante medios de comunicación, subrayando que se siente “muy cómodo” con la situación actual.

La decisión del gobierno encabezado por Donald Trump fue anunciada el pasado 1 de mayo y sorprendió a varios socios europeos. No obstante, la administración estadounidense ya había adelantado su intención de disminuir su presencia militar en Europa para concentrar esfuerzos en otros escenarios considerados prioritarios.

El movimiento también fue interpretado por algunos sectores como una respuesta indirecta a las declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, quien había afirmado previamente que Trump había sido “humillado” por Irán durante las negociaciones relacionadas con un eventual acuerdo de paz.

Pese al retiro parcial de tropas, Grynkewich insistió en que la capacidad operativa de la OTAN permanece intacta y que Estados Unidos continuará proporcionando a la alianza aquellas capacidades militares críticas que los aliados europeos todavía no pueden asumir por completo.

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