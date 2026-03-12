Podcast
Reporte Ciudadano
Deportes

‘Águilas’ con los Borregos: derrotan a la UPAEP 

Con 14 puntos y casi todo el partido jugado, el basquetbolista Carlos Uranga encabezó la victoria del ITESM sobre las Águilas de la UPAEP, en un duelo cerrado

  • 12
  • Marzo
    2026

Con una actuación destacada de Carlos Uranga, el Tec de Monterrey se impuso 71-65 a las Águilas de la UPAEP en un encuentro marcado por la intensidad y constantes cambios en el marcador.

Uranga se convirtió en la figura del partido al disputar 38 minutos y 55 segundos, prácticamente todo el juego, además de liderar la ofensiva de los Borregos con 14 puntos.

El conjunto poblano logró recuperarse de un arranque complicado. 

Durante los primeros cinco minutos perdían 9-4, pero reaccionaron para cerrar el primer cuarto con ventaja de 16-13.

La UPAEP mantuvo el impulso en el segundo periodo y llegó al descanso con una ventaja de 39-31 sobre el Tec.

El encuentro se mantuvo equilibrado y registró siete cambios de liderazgo y cinco empates. 

Los Borregos comenzaron a inclinar la balanza en el tercer cuarto, cuando lograron darle la vuelta al marcador para colocarse arriba 55-53.

A cinco minutos del final, el partido seguía sin un claro ganador. 

El Tec mantenía una ligera ventaja de 62-59, que terminó por ampliar en los minutos finales para asegurar el triunfo por 71-65.

En el duelo individual destacó la batalla entre Maximiliano Anaya, del Tec, y Gabriel Moreno, de la UPAEP. Con sus 2.10 metros de estatura, Moreno parecía tener ventaja en la pintura; sin embargo, la defensa de los Borregos logró neutralizarlo y obligarlo a jugar lejos del tablero.

El Tec inició con Carlos Uranga, Juan Muñoz, Jorge Domínguez, Javier Castillo y Mauricio Asin, bajo la dirección del coach Felipe Sánchez.

Por su parte, el entrenador de las Águilas, Javier Cisneros, mandó como quinteta inicial a Sadol Martínez, Humberto Mena, José Zafra, Javier García y Armando Tirado.

El aporte de las bancas fue limitado: los suplentes del Tec sumaron 18 puntos, mientras que los de la UPAEP aportaron 14.

FICHA
Basquetbol
ABE 2025-2026
Varonil
Fase regular
ITESM 71-65 UPAEP
Arena Wellness Center

ENTÉRATE
Así se movió el marcador durante el partido, cuarto por cuarto:

Primer cuarto
ITESM    13
UPAEP    16

Segundo cuarto
ITESM    31
UPAEP    39

Tercer cuarto
ITESM    55
UPAEP    53

Cuarto cuarto
ITESM    71
UPAEP    65


