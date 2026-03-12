‘Águilas’ con los Borregos: derrotan a la UPAEP
Con una actuación destacada de Carlos Uranga, el Tec de Monterrey se impuso 71-65 a las Águilas de la UPAEP en un encuentro marcado por la intensidad y constantes cambios en el marcador.
Uranga se convirtió en la figura del partido al disputar 38 minutos y 55 segundos, prácticamente todo el juego, además de liderar la ofensiva de los Borregos con 14 puntos.
El conjunto poblano logró recuperarse de un arranque complicado.
Durante los primeros cinco minutos perdían 9-4, pero reaccionaron para cerrar el primer cuarto con ventaja de 16-13.
La UPAEP mantuvo el impulso en el segundo periodo y llegó al descanso con una ventaja de 39-31 sobre el Tec.
El encuentro se mantuvo equilibrado y registró siete cambios de liderazgo y cinco empates.
Los Borregos comenzaron a inclinar la balanza en el tercer cuarto, cuando lograron darle la vuelta al marcador para colocarse arriba 55-53.
A cinco minutos del final, el partido seguía sin un claro ganador.
El Tec mantenía una ligera ventaja de 62-59, que terminó por ampliar en los minutos finales para asegurar el triunfo por 71-65.
En el duelo individual destacó la batalla entre Maximiliano Anaya, del Tec, y Gabriel Moreno, de la UPAEP. Con sus 2.10 metros de estatura, Moreno parecía tener ventaja en la pintura; sin embargo, la defensa de los Borregos logró neutralizarlo y obligarlo a jugar lejos del tablero.
El Tec inició con Carlos Uranga, Juan Muñoz, Jorge Domínguez, Javier Castillo y Mauricio Asin, bajo la dirección del coach Felipe Sánchez.
Por su parte, el entrenador de las Águilas, Javier Cisneros, mandó como quinteta inicial a Sadol Martínez, Humberto Mena, José Zafra, Javier García y Armando Tirado.
El aporte de las bancas fue limitado: los suplentes del Tec sumaron 18 puntos, mientras que los de la UPAEP aportaron 14.
FICHA
Basquetbol
ABE 2025-2026
Varonil
Fase regular
ITESM 71-65 UPAEP
Arena Wellness Center
ENTÉRATE
Así se movió el marcador durante el partido, cuarto por cuarto:
Primer cuarto
ITESM 13
UPAEP 16
Segundo cuarto
ITESM 31
UPAEP 39
Tercer cuarto
ITESM 55
UPAEP 53
Cuarto cuarto
ITESM 71
UPAEP 65
