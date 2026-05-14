¡Nadie como ellos! Águilas de la Prepa 9, pentacampeones

Los protagonistas en el emparrillado pueden ser diferentes cada temporada, pero el desenlace sigue siendo el mismo.

En una estampa que se ha convertido en un hábito, las Águilas de la Preparatoria 9 levantaron una vez más el trofeo de monarcas en la Liga Intrauniversitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Esta vez, como ha sucedido en nueve de las últimas 10 temporadas, las Águilas derrotaron en la final a las Panteras de la Preparatoria 22.

Con marcador de 20-14, la Prepa 9 obtuvo el Pentacampeonato de la categoría Novatos, mismo logro que tienen en Veteranos.

En total, las Águilas llevan 10 temporadas al hilo logrando el título, un hecho inédito en la historia de la Liga Intrauniversitaria de la UANL.

Ante unos 5,000 aficionados congregados en el Estadio Gaspar Mass, la escuadra del coach Alberto “Termi” García cerró una temporada invicta.

No fue sencillo, pero las Águilas se llevaron otro trofeo a las vitrinas de una prepa que hoy se ostenta como la máxima potencia en deportes.

Emilio González y Alejandro Ayala anotaron por la vía terrestre, mientras que Jesús Tobías atrapó un envío para anotación de Francisco González.

Pero quien se puso el jersey de héroe fue Gabriel Martínez, quien en el último embate de las Panteras logró desviar un pase en cuarta oportunidad que finiquitó el duelo.

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