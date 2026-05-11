Defiende Rayadas hegemonía ante América en finales femeniles

Rayadas de Monterrey buscará mantener su dominio sobre América Femenil cuando ambos equipos se enfrenten nuevamente por el título de la Liga MX Femenil en la final del torneo Clausura 2026.

La serie marcará la segunda ocasión en que regiomontanas y azulcremas disputen una final desde la creación de la liga en 2017. En el antecedente más reciente, Monterrey se quedó con el campeonato tras imponerse en penales durante el Clausura 2024.

Ahora, el conjunto regiomontano intentará reafirmar su condición como uno de los equipos más exitosos del futbol femenil mexicano y evitar que América rompa la tendencia negativa que arrastra en finales.

Rayadas presume solidez defensiva rumbo a la final

Monterrey llega a la serie por el campeonato respaldado por la mejor defensa del torneo. Durante la fase regular, Rayadas apenas recibió ocho goles, cifra que la convirtió en el equipo menos goleado del Clausura 2026.

La costarricense Valeria del Campo se consolidó como una de las líderes defensivas del plantel, mientras que en el medio campo la colombiana Marcela Restrepo ha sido pieza clave en la generación ofensiva para futbolistas como Lucía García.

La española se convirtió en una de las jugadoras más desequilibrantes del ataque regiomontano y será una de las principales amenazas para la defensa azulcrema.

América llega con la ofensiva más poderosa

Del otro lado, América intentará equilibrar la serie con el mejor ataque del campeonato. Las Águilas llegaron a la final después de eliminar al Toluca con marcador global de 11-4 en semifinales.

El conjunto dirigido por Ángel Villacampa cuenta con figuras ofensivas como la brasileña Geyse Da Silva, Scarlett Camberos e Irene Guerrero, futbolista española que ha tomado protagonismo en el mediocampo azulcrema.

Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupa al América es su desempeño defensivo frente a rivales considerados candidatos al título.

Durante distintos momentos del torneo, la zaga encabezada por Chidinma Okeke y Karen Luna mostró problemas en la salida y dificultades para contener delanteras rápidas o habilidosas.

América busca romper historial en finales

Además de pelear por el campeonato, América intentará dejar atrás el historial adverso que tiene en partidos por el título dentro de la Liga MX Femenil.

Las azulcremas han disputado siete finales y perdieron cinco de ellas, situación que provocó cuestionamientos alrededor del equipo en las últimas temporadas.

En contraste, Rayadas buscará sumar su quinto campeonato de liga y consolidarse como el segundo club más ganador en la historia del futbol femenil mexicano.

El partido de ida se disputará este jueves en Monterrey, mientras que la vuelta se jugará el domingo en el estadio Ciudad de los Deportes.

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