Alcaraz remonta a Fritz y acaricia las semifinales del Masters

Carlos Alcaraz, número uno del mundo, logró su segunda victoria en las ATP Finals al imponerse en una espectacular remontada ante el estadounidense Taylor Fritz

  • 11
  • Noviembre
    2025

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, logró su segunda victoria en las ATP Finals al imponerse en una espectacular remontada ante el estadounidense Taylor Fritz (número 6), por 6-7 (2/7), 7-5 y 6-3, este martes en Turín.

Con este resultado, el murciano se coloca muy cerca de asegurar su pase a las semifinales del torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada, además de mantener vivas sus aspiraciones de terminar el año como número uno del ranking mundial.

El encuentro, que se extendió por dos horas y 50 minutos, comenzó con ambos jugadores mostrando cierta irregularidad con su servicio.

Tras intercambiar quiebres en los primeros juegos, el equilibrio se mantuvo hasta el desempate, donde Fritz se mostró más certero y se llevó el primer set por 7-6 (7/2).

El segundo parcial fue decisivo. Alcaraz atravesó un momento crítico en el quinto juego, cuando el estadounidense dispuso de dos oportunidades de quiebre que podrían haber cambiado el rumbo del partido.

Sin embargo, el español reaccionó con algunos de los mejores puntos del torneo, levantando al público de sus asientos con golpes espectaculares que recordaron por qué es considerado una de las mayores promesas del tenis mundial.

Cuando parecía que el set se definiría nuevamente en el tie break, Alcaraz logró romper el servicio de Fritz en el duodécimo juego para cerrar el parcial por 7-5, desatando la ovación del público italiano.

En el tercer y definitivo set, el mejor Alcaraz apareció en la pista: firme con su saque, agresivo al resto y confiado en cada golpe.

Logró un quiebre clave en el sexto juego y, pese a desaprovechar tres bolas de partido con el servicio de su rival, no perdió la concentración y cerró el encuentro con autoridad, sellando su triunfo por 6-3.

 

 

 


Comentarios

Etiquetas:
