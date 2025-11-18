Cerrar X
Alcaraz se retira de la Copa Davis por lesión en isquiotibial

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, no jugará las Finales de la Copa Davis 2025 en Italia por una lesión muscular, frustrando su sueño con España

  • 18
  • Noviembre
    2025

Carlos Alcaraz pasará otro año sin cumplir su sueño de ganar la Copa Davis con España.

El número uno del mundo dijo que está desconsolado debido a que este martes se retiró de las Finales de la Copa Davis en Italia por una lesión en el tendón de la corva.

La decisión fue recomendada por los médicos, señaló.

"Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España en la Copa Davis en Bolonia", afirmó en X. "Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir."

Se lesionó durante las Finales de la ATP la semana pasada y fue diagnosticado con sobrecarga muscular e hinchazón en el derecho isquiotibial.

El tenista murciano manifestó que regresaba a casa “dolido”.

“Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay, y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera”.

Alcaraz debutó en la Copa Davis en 2022 y tiene un récord general de 6-2 y 5-1 en individuales. El último triunfo de España fue en 2019.

Tampoco jugó en la Copa Davis 2023 debido a problemas físicos. La temporada pasada, Alcaraz y España quedaron eliminados en la primera ronda de las finales en Málaga, empañando el último partido de la brillante carrera de Rafael Nadal.

Alcaraz, de 22 años, ha dicho que quiere "ganar la Copa Davis algún día... porque para mí, es un torneo realmente importante".

Debía liderar a España en Bolonia el jueves frente a República Checa, cuarta preclasificada. Los cheques cuentan con jugadores del top 20 de la ATP como Jiri Lehecka y Jakub Mensik. Eliminaron a Estados Unidos en la ronda de clasificación en septiembre.

El domingo, Alcaraz ya había asegurado el puesto número 1 del ranking de fin de año antes de perder ante Jannik Sinner 7-6 (4), 7-5 en las Finales de la ATP. También terminó como número 1 en 2022, siendo el más joven en lograrlo a los 19 años.

Este año ganó el Abierto de Francia y el Abierto de Estados Unidos y tiene seis títulos de Grand Slam.


