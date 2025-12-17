Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_12_17_T092611_747_782338bc29
Deportes

Carlos Alcaraz pone fin a su etapa con Juan Carlos Ferrero

Carlos Alcaraz anunció su separación de Juan Carlos Ferrero tras siete años juntos, etapa en la que conquistaron seis Grand Slam y el número uno del mundo

  • 17
  • Diciembre
    2025

El tenista español Carlos Alcaraz anunció este miércoles el final de su relación profesional con Juan Carlos Ferrero, entrenador que lo acompañó durante más de siete años y fue clave en su ascenso a la élite del tenis mundial.

Un mensaje de gratitud

A través de sus redes sociales, Alcaraz confirmó la decisión y agradeció a Ferrero por haber transformado “sueños de niño en realidades”, recordando que iniciaron su camino juntos cuando apenas tenía 15 años.

"Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar", escribió el tenista.

Bajo la tutela de Ferrero, Alcaraz conquistó seis títulos de Grand Slam: dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos Abiertos de Estados Unidos.

Además, en 2022 se convirtió en el jugador más joven en alcanzar el número uno del ranking ATP, con apenas 19 años.

Juan Carlos Ferrero reconoció que se trata de una despedida difícil, marcada por experiencias compartidas dentro y fuera de la cancha.

Destacó el crecimiento mutuo y agradeció la confianza y el aprendizaje durante la relación profesional.

"Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando", aseguró Alcaraz.

Logros que marcaron una era

Ferrero tomó las riendas de la carrera de Alcaraz en 2018, cuando aún no formaba parte del circuito ATP.

Juntos lograron su ingreso al Top 100, su primer título ATP en Umag y su primer Masters 1000 en Miami, antes de la explosión definitiva del murciano.

AP25351486007217.jpg

Alcaraz no confirmó si nombrará a un nuevo entrenador, aunque en la última temporada trabajó de manera alterna con Samuel López.

La separación se da a un mes del inicio del Abierto de Australia, el único Grand Slam que aún falta en el palmarés del actual número uno del mundo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Daniel_Carrillo_02a30a9658
Reconoce San Nicolás tricampeonato nacional de Auténticos Tigres
Whats_App_Image_2025_12_16_at_10_50_50_PM_097c86d189
Celebra Samuel García a colaboradores de Nuevo León
EH_UNA_FOTO_2025_12_16_T170140_148_81c5c7f158
Canelo no peleará en mayo 2026; apunta a regresar en septiembre
publicidad

Últimas Noticias

chris_evans_avengers_2025_64dfce6e9c
Chris Evans hace su regreso en la secuela de 'Avengers'
deportes_alonso_aceves_ebae5b0e52
Rayados ya tendría su primer refuerzo para el Clausura 2026
finanzas_volaris_viva_adef2cfc14
Se fusionan Viva y Volaris: habrá más vuelos a precios bajos
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
deportes_tigres_rayados_7ac7e4000d
Tigres y rayados ya analizan movimientos para el Clausura 2026
publicidad
×