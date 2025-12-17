Carlos Alcaraz pone fin a su etapa con Juan Carlos Ferrero

El tenista español Carlos Alcaraz anunció este miércoles el final de su relación profesional con Juan Carlos Ferrero, entrenador que lo acompañó durante más de siete años y fue clave en su ascenso a la élite del tenis mundial.

Un mensaje de gratitud

A través de sus redes sociales, Alcaraz confirmó la decisión y agradeció a Ferrero por haber transformado “sueños de niño en realidades”, recordando que iniciaron su camino juntos cuando apenas tenía 15 años.

"Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar", escribió el tenista.

Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador.



Bajo la tutela de Ferrero, Alcaraz conquistó seis títulos de Grand Slam: dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos Abiertos de Estados Unidos.

Además, en 2022 se convirtió en el jugador más joven en alcanzar el número uno del ranking ATP, con apenas 19 años.

Juan Carlos Ferrero reconoció que se trata de una despedida difícil, marcada por experiencias compartidas dentro y fuera de la cancha.

Destacó el crecimiento mutuo y agradeció la confianza y el aprendizaje durante la relación profesional.

"Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando", aseguró Alcaraz.

Logros que marcaron una era

Ferrero tomó las riendas de la carrera de Alcaraz en 2018, cuando aún no formaba parte del circuito ATP.

Juntos lograron su ingreso al Top 100, su primer título ATP en Umag y su primer Masters 1000 en Miami, antes de la explosión definitiva del murciano.

Alcaraz no confirmó si nombrará a un nuevo entrenador, aunque en la última temporada trabajó de manera alterna con Samuel López.

La separación se da a un mes del inicio del Abierto de Australia, el único Grand Slam que aún falta en el palmarés del actual número uno del mundo.

