Carlos Alcaraz supera semifinales y pasa a la final de Wimbledon

Carlos Alcaraz superó este viernes 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 (6) al estadounidense Taylor Frtiz y se colocó a una victoria de su tercer campeonato consecutivo de Wimbledon y su sexto título de Grand Slam a los 22 años.

El segundo cabeza de serie llevará su racha de 24 victorias consecutivas a la final del domingo, donde enfrentará al número uno Jannik Sinner o al campeón de 24 majors Novak Djokovic.

Alcaraz venció en el All England Club a Djokovic en las finales de 2023 y 2024 y tiene un récord de 5-0 en finales de Grand Slam. Eso incluye la remontada en cinco sets hace un mes sobre Sinner en el Abierto de Francia.

