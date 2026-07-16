Alemania rechaza respaldar a Infantino como presidente de FIFA

La Federación Alemana de Futbol confirmó que no respaldará la candidatura de Gianni Infantino para continuar al frente de la FIFA después de 2027

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La Federación Alemana de Futbol (DFB) decidió no apoyar la candidatura de Gianni Infantino para un nuevo periodo como presidente de la FIFA.

La determinación fue confirmada luego de que representantes de la FIFA buscaran reunir cartas de respaldo para la elección presidencial programada para 2027, proceso en el que Infantino pretende mantenerse en el cargo hasta 2031.

La DFB informó que no firmó el documento de apoyo impulsado por la FIFA y adelantó que su consejo directivo evaluará los próximos pasos respecto a la elección del máximo dirigente del futbol internacional.

Además, la postura alemana se suma a una serie de cuestionamientos que han surgido en distintas asociaciones pertenecientes a la UEFA, donde existe inconformidad por algunas decisiones tomadas recientemente por la FIFA.

Aunque el organismo no ha anunciado una candidatura alternativa, el rechazo de una de las federaciones más influyentes del mundo representa un nuevo foco de presión para Infantino en vísperas del proceso electoral.

El caso Balogun detonó nuevas críticas

Uno de los principales puntos de conflicto entre las federaciones europeas y la FIFA gira en torno al delantero estadounidense Folarin Balogun.

La controversia surgió después de que la comisión disciplinaria de la FIFA permitiera que el atacante disputara los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pese a que inicialmente estaba suspendido.

La decisión provocó fuertes cuestionamientos dentro de la UEFA, organismo que consideró que se había cruzado una “línea roja” en materia disciplinaria.

El presidente de la Federación Alemana, Bernd Neuendorf, expresó públicamente su preocupación por el manejo del caso y aseguró que el asunto merece una revisión más profunda.

Reelección sigue en marcha pese a las diferencias

A pesar de las críticas provenientes de Europa, Gianni Infantino continúa siendo el principal favorito para mantenerse al frente de la FIFA.

Varias confederaciones y asociaciones nacionales ya han manifestado públicamente su respaldo a la continuidad del dirigente suizo, quien ocupa la presidencia desde 2016.

Denuncia ante el Comité Olímpico Internacional

La tensión también aumentó después de que la organización FairSquare presentara una denuncia ante el Comité Olímpico Internacional (COI).

El recurso cuestiona presuntas violaciones al principio de neutralidad política y menciona la relación de Infantino con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un tema que ha generado debate en diversos sectores del futbol internacional.