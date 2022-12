Alemania se va a casa, pese a ganar contra Costa Rica

Un nuevo fracaso se dio en el equipo de Alemania, quién luego de enfrentarse con Costa Rica en un partido 4 a 2, fue eliminado del Mundial de Qatar.

Alemania alzó un triunfo en el partido contra Costa Rica, tras ganar con un 4 a 2; sin embargo, quedó eliminado en la fase de grupos en la Copa Mundial de Fútbol, por segundo año consecutivo.



Kai Havertz y Niclas Fullkrug salieron al rescate desde la banca con tres goles en un colocado el último cuarto de hora, y Alemania doblegó el jueves 4-2 a Costa Rica.



Pero Japón remontó para derrotar 2-1 a España en el otro partido del Grupo E para quedar en la cima de la llave con seis puntos, dos por delante de españoles y alemanes. Costa Rica cerró con tres puntos.



Los cuatro veces campeones del mundo, que arrancaron con un traspié de 2-1 frente a Japón, se marcharon nuevamente en primera ronda, como les sucedió hace cuatro años en Rusia.



Japón se enfrentará en octavos de final a Croacia y España, como segunda del grupo, lo hará con Marruecos.



El técnico de Alemania Hansi Flick clamó por cambios en las estructuras de la selección alemana.

“Se cometieron muchos errores individuales y son cosas que me enojan mucho”, dijo. “Por el bien del futuro del fútbol alemán necesitamos hacer las cosas de manera distinta en los entrenamientos”.



Flick apuntó a España como un ejemplo a seguir.





“Se concentran en la preparación de los juveniles, adquieren un muy buen conocimiento táctico”, subrayó.



Costa Rica, que arrancó pésimo al recibir una goleada de 7-0 frente a España, se despidió sin embargo de Qatar con la cabeza en alto en un partido en el que remontó y se fue adelante antes del ingreso de Havertz y Fullkrug. El equipo centroamericano falló por cuarta vez en superar la primera ronda en seis expediciones mundialistas.





“La versión de Costa Rica no es la del primer partido”, dijo su entrenador colombiano Luis Fernando Suárez al destacar la tenacidad de su equipo.



Serge Gnabry abrió la cuenta a los 10 minutos cuando Alemania presagiaba otro vendaval contra los Ticos en Qatar. Yeltsin Tejeda empató a los 58 y Juan Pablo Vargas puso a Costa Rica arriba a los 70, hasta que llegaron uno tras otro los tantos decisivos de Havertz a los 73 y 85 y de Fullkrug a los 89.





“Cuando el equipo empezó el segundo tiempo se fue al frente y por esa razón obtuvo la ventaja. Después había que buscar una menera de sostenerla, nos volvimos a tirar muy atrás y ya le dimos ventaja a un equipo que es muy bueno en el último cuarto de cancha”, extraño Suárez.

Toda Alemania se volcó a zona costarricense desde el vamos y de entrada Jamal Musiala quemó las manos de Keylor Navas, en tanto que Thomas Mueller avisó con un cabezazo cerca del palo.



Parecía un calco de lo que había vivido Costa Rica una semana atrás en la humillación ante la Roja. Casi no tocaba la pelota debido al sofoco. Alemania no demoró en capitalizar esa presión con el primer tanto de Gnabry.



El atacante del Bayern Múnich la clavó con un cabezazo tras un centro de David Raum por la banda izquierda.



Los Ticos salieron con una línea de cinco en defensa, más los volantes que se sumaron a ayudar, lo que hasta cierto punto se atribuye para aguantar el frenesí germano.



Apenas sobre la mitad del primer tiempo Costa Rica tuvo su primera oportunidad en un desborde de Bryan Oviedo por la banda izquierda desde donde centró a Joel Campbell, que no pudo cerrar bien. Sobre el final de la primera mitad, un pase largo a Keysher Fuller casi termina en el gol de la igualdad. El autor de la victoria contra Japón 1-0 se metió en el área y efectuó un remate que Manuel Neuer manoteó milagrosamente en la esquina.

Adelantados en campo costarricense, los alemanes se expusieron a los contragolpes. Y de una pérdida de balón en la mitad de la cancha provino el tanto de la paridad.



Fuller, prolijo por la banda derecha, centró para un cabezazo de Kendall Waston que Neuer dejó suelto y Yeltsin Tejeda entró para empujarla. Alemania replicó de inmediato con dos remates de Musiala que se estrellaron en el palo.



Pero otra hazaña costarricense comenzó a asomarse en el horizonte al caer el segundo gol, que se derivó en un centro al área. Waston cabeceó y, en medio de la lucha con varios defensores, Juan Pablo Vargas puntearla para que entrase. El VAR garantiza el tanto.

Acto seguido cayó el empate por parte de Havertz, y Navas evitó el tercero al sacar un remate de Fullkrug a quemarropa.



Los tantos del triunfo por parte de Haertz y Füllkrug llegaron en momentos en que los alemanes sabían ya que Japón obraba un milagro en el partido simultáneo ante España.



La victoria japonesa por un solo tanto de diferencia dejaba fuera a los alemanes.



Alemania había llegado con un amplio dominio en choques con rivales de la CONCACAF, con seis victorias en ocho duelos y con una derrota a manos de México en el pasado Mundial de Rusia. Costa Rica, por su parte, tenía foja de una victoria y diez reveses ante selecciones europeas en mundiales.



El partido también fue notable porque la árbitro francesa Stéphanie Frappart se convirtió en la primera mujer en dirigir en un Mundial de hombres.





Con información de AP.