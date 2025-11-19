Álex Palou, primer español con su rostro en el trofeo Indy 500

España ya tiene un representante en el trofeo Borg-Warner de las 500 de Indianápolis.

Pues este miércoles, el piloto Álex Palou, que hizo historia el pasado mayo con el equipo Chip Ganassi al convertirse en el primer español capaz de coronarse en la icónica carrera estadounidense, también hizo historia al convertirse en el primer piloto ibérico en tener su rostro en el trofeo Borg-Warner al ser el último campeón de Las 500 Millas de Indianápolis.

The latest addition to the Borg-Warner Trophy is here 🤩 pic.twitter.com/xwY4882Sba — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) November 19, 2025

"Es uno de esos días de los que sabía que quería formar parte en algún momento de mi carrera. Sabía que tomaría mucho trabajo, y estar por fin aquí y ver el trofeo por primera vez es increíble", dijo Palou.

"Sé que estará ahí para siempre, tanto si voy a competir un año más o 50 más. Y pase lo que pase en la historia de la IndyCar, siempre va a estar ahí. Es fantástico formar parte de estos grandes pilotos", añadió.

"Y ahora siento que quiero tener mi cara de nuevo en ese trofeo, intentar ser parte de la historia de nuestro deporte de nuevo", concluyó.

El rostro de Palou fue esculpido en el trofeo por Will Behrends, un artista que lleva 35 años trabajando con la Indy500.

