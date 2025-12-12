Podcast
Nuevo León

Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN

Comisión de Presupuesto sesionará para revisar Ingresos y Egresos 2026 en Nuevo León, con temas fiscales clave y sin incluir, por ahora, deuda ni ajustes al ISN

La Comisión de Presupuesto del Congreso del estado llamó a sesionar el próximo martes a las 9:30 de la mañana para discutir el Presupuesto 2026 para Nuevo León, según una convocatoria enviada a los diputados integrantes del órgano.

Sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto, la diputada priista, Lorena de la Garza, quien preside de la comisión, no incluyó la iniciativa de deuda que solicita el estado, ni tampoco el aumento del Impuesto sobre Nómina (INS), este último ya descartado por el estado.

En el listado de temas a analizar en la sesión del martes están las iniciativas de las leyes de Ingresos y Egresos del estado; reformas a las leyes del Instituto de Control Vehicular y la de Licencias, de Ingresos de los municipios y al Código Fiscal del estado.

“Me permito convocar usted  la sesión de trabajo de la Comisión de Presupuesto que se llevará a cabo el martes 16 de diciembre en el vestíbulo del recinto oficial”, indica la convocatoria.

En el caso de la deuda, el estado pide $16,144 millones de pesos de los que $13,744 millones son para el gobierno central y $2,400 millones para Agua y Drenaje de Monterrey (AyD)

En el caso del ISN, cuya solicitud era aumentarlo de 3% a 4%, lo que se obtendrían sería $7,500 millones de pesos lo que da un total de $23,644 millones de pesos.

En cuanto al ISN, el jueves, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, confirmó lo que ya había dicho el gobernador, Samuel García, en el aspecto de que hay problema si no se aprueba pues solo era una propuesta, no una imposición.

A diferencia del ISN, el cual no podría aplicar si no se aprueba antes del 1 de enero, la deuda sí podría analizarse iniciando el año, según fuentes de la bancada de Movimiento Ciudadano.

 

