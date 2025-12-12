Podcast
Nuevo León

Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey

El Consulado General de EUA en Monterrey suspendió actividades este viernes por motivo de un feriado oficial. Reanudará su atención al público el lunes 15

El Consulado General de Estados Unidos en Monterrey informó que permanecerá cerrado durante este viernes debido a la conmemoración de un feriado oficial.

La sede diplomática retomará sus servicios habituales a partir del lunes 15 de diciembre de 2025.

Aunque la representación diplomática no precisó la naturaleza del asueto, la suspensión coincide con la celebración en México del Día de la Virgen de Guadalupe, una de las fechas más relevantes del calendario religioso nacional.

Servicios consulares suspendidos por un día

La representación estadounidense señaló que todas las citas programadas para hoy serán atendidas nuevamente conforme a la disponibilidad del calendario regular a partir del lunes.

El aviso incluye trámites de visas, atención a ciudadanos estadounidenses y cualquier gestión administrativa que requiera presencia en la sede.

Líneas de emergencia continúan activas

Aunque la oficina no brindará atención al público, el consulado recordó que los ciudadanos estadounidenses que enfrenten una emergencia pueden comunicarse a los números habilitados para estos casos:

  • Desde México: (55) 5080 2000
  • Desde Estados Unidos: 011 52 55 5080 2000

Las autoridades diplomáticas subrayaron que estos canales funcionan las 24 horas.


