Alexandra Eala sorprende a Rybakina y avanza a cuartos en Berlín

La filipina Alexandra Eala firmó una de las victorias más destacadas de su carrera al derrotar a la kazaja Elena Rybakina por parciales de 7-5 y 6-4, resultado que le permitió clasificarse a los cuartos de final del torneo de Berlín.

Con este triunfo, la tenista de 21 años consiguió su segunda victoria frente a una número dos del mundo y sumó el quinto éxito de su trayectoria ante una jugadora ubicada entre las diez mejores del ranking de la WTA.

Eala tuvo un comienzo adverso al verse abajo 1-4 en el primer set. Sin embargo, mejoró notablemente con su servicio, recuperó terreno y terminó llevándose la manga inicial por 7-5.

All emotions from Alex Eala 🙌



She roars her way into the Berlin quarterfinal with a straight sets win over Rybakina.#BO26 pic.twitter.com/yW6I4bIJzX — Tennis Channel (@TennisChannel) June 18, 2026

En el segundo parcial mantuvo el control del encuentro para sellar la victoria por 6-4 tras 93 minutos de juego, mientras que Rybakina no encontró respuestas para frenar el nivel mostrado por la filipina.

Mantiene una sólida temporada

La actual número 35 del mundo alcanzó por cuarta ocasión en la temporada los cuartos de final de un torneo y consiguió su tercer triunfo del año frente a una integrante del Top 10.

Además, igualó la mejor victoria de su carrera, después de haber derrotado a Iga Swiatek, entonces número dos del mundo, durante el torneo de Miami el año pasado.

En busca de un lugar en las semifinales, Eala enfrentará a la ucraniana Elena Svitolina, quien avanzó tras superar con autoridad a la alemana Eva Lys por 6-3 y 6-2 en menos de 70 minutos.

En otros resultados, la checa Linda Noskova derrotó a la francesa Diane Parry por 6-2 y 6-2 para citarse con la española Paula Badosa, mientras que la estadounidense Madison Keys venció a Karolina Muchova por 6-4 y 7-5 y enfrentará en cuartos a Jessica Pegula.

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