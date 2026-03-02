Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_03_02_T115234_489_1683a3dcb5
Deportes

Revelan video de la boda civil de Charles Leclerc & Alexandra

El piloto monegasco Charles Leclerc y la modelo Alexandra Saint Mleux revelan su boda civil íntima y adelantan una gran celebración para 2027

  • 02
  • Marzo
    2026

La discreción que rodea la vida personal de Charles Leclerc volvió a imponerse. El piloto de Scuderia Ferrari confirmó que contrajo matrimonio civil con la historiadora del arte Alexandra Saint Mleux, ahora Alexandra Leclerc, en una ceremonia íntima celebrada el 28 de febrero de 2026 en Mónaco.

La noticia tomó por sorpresa a fans y al paddock de la Fórmula 1, pues aunque la pareja había anunciado su compromiso en noviembre de 2025, pocos esperaban que el enlace llegara tan pronto y con tal nivel de privacidad.

Un enlace íntimo y emotivo

La ceremonia civil se realizó en un ambiente completamente reservado, con la presencia exclusiva de familiares y amigos cercanos. Días después, el propio Leclerc compartió en Instagram un video emotivo que permitió ver por primera vez momentos del enlace.

Entre las escenas más comentadas destacan el intercambio de anillos y votos, así como la salida de los recién casados entre sonrisas y gestos de complicidad.

El clip también muestra paseos románticos por las calles del principado y la aparición del perro de la pareja, Leo.

La postal perfecta: un Ferrari histórico

Uno de los momentos más virales fue la salida de la pareja a bordo de un Ferrari 250 Testa Rossa descapotable de 1957, un modelo clásico valuado en más de 12 millones de dólares.

Como en una escena de película europea, Alexandra sostenía su ramo mientras ambos se alejaban radiantes de felicidad. El beso final dentro del vehículo terminó por sellar una de las postales románticas más comentadas del fin de semana.

HCS4qxAWUAARqeD.jfif

El look de los novios

Para la ocasión, Leclerc apostó por un traje claro, sobrio y elegante, muy distinto al característico uniforme rojo que porta en las pistas.

Alexandra eligió un vestido blanco marfil de la casa de alta costura Paolo Sebastian, con escote en V, hombros descubiertos tipo off-shoulder, mangas largas y una cola corta que reforzó su estilo sofisticado.

Fiel a su perfil artístico, llevó el cabello completamente recogido, permitiendo que el vestido fuera el protagonista.

El anuncio oficial confirmó que se trató únicamente de la boda civil y que la pareja planea una celebración más grande el próximo año.

EH UNA FOTO - 2026-03-02T115311.709.jpg

Tras hacerse pública la noticia, Alexandra actualizó su nombre en redes sociales a “Alexandra Leclerc”, mientras que la pareja recibió miles de mensajes de felicitación de aficionados y figuras del mundo del automovilismo.

Con su característico bajo perfil, Leclerc suma ahora un nuevo capítulo fuera de las pistas: el de recién casado, en una historia que combinó romanticismo, elegancia y velocidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

post_Whats_App_Image_2026_03_03_at_1_07_13_PM_4816c21f25
Presentan a nuevo subsecretario de Prevención de las Violencias
nl_inversion_117_millones_c7fa46d2e7
Supera NL US$117,000 millones de dólares de inversión extranjera
ataque_perro_menor_coahuila_d745e5f7c4
Video: Ataca perro a niña en vivienda de Frontera, Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_03_at_10_54_54_PM_c6ac0433f2
Mojtaba Jamenei, el favorito para suceder a líder supremo de Irán
ataques_israelies_dejan_al_menos_15_muertos_en_beirut_7e94fd8920
Bombardeos israelíes en Beirut dejan seis muertos
Whats_App_Image_2026_03_03_at_9_55_50_PM_ee5ba72169
Desata movilización presuntos explosivos en Centrito Valle
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×