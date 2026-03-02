Revelan video de la boda civil de Charles Leclerc & Alexandra

La discreción que rodea la vida personal de Charles Leclerc volvió a imponerse. El piloto de Scuderia Ferrari confirmó que contrajo matrimonio civil con la historiadora del arte Alexandra Saint Mleux, ahora Alexandra Leclerc, en una ceremonia íntima celebrada el 28 de febrero de 2026 en Mónaco.

La noticia tomó por sorpresa a fans y al paddock de la Fórmula 1, pues aunque la pareja había anunciado su compromiso en noviembre de 2025, pocos esperaban que el enlace llegara tan pronto y con tal nivel de privacidad.

Un enlace íntimo y emotivo

La ceremonia civil se realizó en un ambiente completamente reservado, con la presencia exclusiva de familiares y amigos cercanos. Días después, el propio Leclerc compartió en Instagram un video emotivo que permitió ver por primera vez momentos del enlace.

Entre las escenas más comentadas destacan el intercambio de anillos y votos, así como la salida de los recién casados entre sonrisas y gestos de complicidad.

El clip también muestra paseos románticos por las calles del principado y la aparición del perro de la pareja, Leo.

charles leclerc & alexandra civil wedding ♡ pic.twitter.com/ZiYiK1pJpQ — 𝓕avs (@favspopculture) March 2, 2026

La postal perfecta: un Ferrari histórico

Uno de los momentos más virales fue la salida de la pareja a bordo de un Ferrari 250 Testa Rossa descapotable de 1957, un modelo clásico valuado en más de 12 millones de dólares.

Como en una escena de película europea, Alexandra sostenía su ramo mientras ambos se alejaban radiantes de felicidad. El beso final dentro del vehículo terminó por sellar una de las postales románticas más comentadas del fin de semana.

El look de los novios

Para la ocasión, Leclerc apostó por un traje claro, sobrio y elegante, muy distinto al característico uniforme rojo que porta en las pistas.

Alexandra eligió un vestido blanco marfil de la casa de alta costura Paolo Sebastian, con escote en V, hombros descubiertos tipo off-shoulder, mangas largas y una cola corta que reforzó su estilo sofisticado.

Fiel a su perfil artístico, llevó el cabello completamente recogido, permitiendo que el vestido fuera el protagonista.

El anuncio oficial confirmó que se trató únicamente de la boda civil y que la pareja planea una celebración más grande el próximo año.

Tras hacerse pública la noticia, Alexandra actualizó su nombre en redes sociales a “Alexandra Leclerc”, mientras que la pareja recibió miles de mensajes de felicitación de aficionados y figuras del mundo del automovilismo.

Con su característico bajo perfil, Leclerc suma ahora un nuevo capítulo fuera de las pistas: el de recién casado, en una historia que combinó romanticismo, elegancia y velocidad.

Comentarios