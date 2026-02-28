Podcast
Deportes

Charles Leclerc se casa y celebra en Ferrari millonario

El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux dieron el “sí” en Mónaco rodeados de glamour

  • 28
  • Febrero
    2026

El piloto monegasco Charles Leclerc contrajo matrimonio con la influencer Alexandra Saint Mleux este sábado 28 de febrero de 2026 en Mónaco, en una ceremonia íntima que rápidamente se volvió tendencia entre los fans de la Fórmula 1.

La pareja, que se comprometió en noviembre de 2025, celebró su unión rodeada de un ambiente romántico y muy acorde al mundo del automovilismo: salieron a bordo de un exclusivo Ferrari 250 Testa Rossa de 1957, uno de los autos clásicos más codiciados del planeta.

Un Ferrari de hasta 30 millones de euros

El vehículo de colección en el que se dejaron ver los recién casados tiene un valor estimado cercano a los 30 millones de euros, aunque algunas valoraciones internacionales lo sitúan entre 10 y 11 millones, dependiendo del ejemplar específico y las condiciones del mercado.

Videos y fotografías virales en redes sociales muestran a la pareja, ella con vestido blanco y ramo, él con traje claro, recorriendo las pintorescas carreteras costeras del principado escoltados por motocicletas.

Según reportes difundidos en medios europeos, la ceremonia se celebró por la mañana, a pocos días del arranque de la nueva temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Enfocado dentro y fuera de la pista

Leclerc, quien suma ocho temporadas compitiendo para la Scuderia Ferrari, ha destacado públicamente la influencia de Alexandra en su vida personal.

“Alexandra me animó a interesarme por la vida de los autores, por sus inspiraciones. En ese aspecto, me aportó mucho”, expresó el piloto.

G4xToiVW8AAhm5V.jpg

Con el inicio del campeonato a la vuelta de la esquina, cuya primera parada será en Melbourne, el monegasco llega motivado tanto en lo personal como en lo deportivo tras sensaciones positivas en las pruebas con el SF-26.

Una historia de amor entre moda y velocidad

La relación comenzó a inicios de 2023, cuando se conocieron durante la Paris Fashion Week en París. Aunque al principio mantuvieron discreción, en mayo de ese año Alexandra ya aparecía en el box de Ferrari durante el Gran Premio de Mónaco.

La pareja confirmó públicamente su romance en julio de 2023 al asistir juntos a Wimbledon, en Londres, y desde entonces ella se volvió una presencia habitual en el paddock.

HCP_k-VWgAAZjxH.jpg

Entre sus momentos más mediáticos destacan la victoria de Leclerc en casa en 2024 y la adopción de su dachshund Leo, que también ganó popularidad en redes.

El compromiso llegó en noviembre de 2025 con una propuesta romántica que incluyó pétalos de rosas, velas y a Leo con un mensaje especial en el collar.

Tres meses después, la pareja selló su historia con boda en el corazón del automovilismo.


