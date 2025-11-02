Charles Leclerc anuncia su compromiso con Alexandra Saint Mleux

El piloto monegasco Charles Leclerc, estrella de la escudería Ferrari en la Fórmula 1, anunció su compromiso con su pareja de varios años, Alexandra Saint Mleux.

La noticia fue compartida por el propio Leclerc este domingo a través de sus redes sociales, donde publicó una serie de fotografías que incluían a su perro Leo, un integrante muy querido de la pareja.

Leclerc y Saint Mleux mantienen una relación desde 2023, y ella ha sido una presencia constante en los grandes premios alrededor del mundo, acompañando al piloto durante la temporada.

Con este anuncio, Leclerc se convierte en el segundo piloto de la actual parrilla de Fórmula 1 en comprometerse, ya que Nico Hülkenberg es el único casado hasta ahora.

En los comentarios de la publicación, Oscar Piastri y Carlos Sainz, excompañero de Leclerc en Ferrari, se contaron entre los primeros en felicitarlo por la noticia.

La relación entre Leclerc y Saint Mleux ha despertado gran interés entre los aficionados de la F1, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja.

