Russell conquista sprint en Canadá; Alonso abandona

El británico George Russell, de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, se quedó con la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá, quinta fecha del Campeonato Mundial de Formula One disputada en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

La prueba corta, primera sprint en la historia celebrada en Canadá, se corrió a 23 vueltas y tuvo como protagonistas a los pilotos británicos, con Russell cruzando la meta por delante de Lando Norris, de McLaren.

Mercedes domina la sprint en Montreal

Russell logró así su triunfo en la tercera sprint de la temporada, mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli, también de Mercedes, completó el podio en la tercera posición.

El australiano Oscar Piastri finalizó cuarto, seguido por los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El español Carlos Sainz Jr., al volante de Williams, terminó en la décima posición y se quedó fuera de la zona de puntos.

Por su parte, Fernando Alonso, de Aston Martin, no pudo completar la prueba y abandonó antes del final.

El argentino Franco Colapinto fue noveno con Alpine, mientras que el mexicano Sergio Pérez concluyó en la posición 14 con Cadillac.

Verstappen suma puntos en la sprint

El neerlandés Max Verstappen finalizó séptimo y logró mantenerse dentro de la zona de puntos.

También destacó el debutante británico-sueco Arvid Lindblad, quien cerró octavo.

La clasificación para la carrera principal del domingo se disputará más tarde en Montreal, donde los pilotos buscarán definir la parrilla para la competencia de 70 vueltas.

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