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Sancionan a Checo Pérez y pierde sus primeros puntos con Cadillac

Una penalización de 10 segundos al piloto mexicano en Mónaco permitió a Fernando Alonso ingresar al Top 10 y estrenar su cuenta en la temporada 2026

  • 07
  • Junio
    2026

El mexicano Sergio "Checo" Pérez perdió el que habría sido el primer punto de la temporada para Cadillac en la Fórmula 1, luego de recibir una sanción de 10 segundos tras el Gran Premio de Mónaco.

La decisión de los comisarios se produjo después de determinar que el piloto se colocó incorrectamente en la parrilla durante la segunda salida de la carrera, realizada tras la bandera roja que interrumpió la competencia en su tramo final.

Con la penalización añadida a su tiempo total, Pérez pasó de la décima a la decimoquinta posición en la clasificación oficial.

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Fernando Alonso hereda el décimo lugar

La sanción benefició directamente al español Fernando Alonso, quien había cruzado la meta en el undécimo puesto y terminó ascendiendo a la décima posición.

Gracias a este cambio en los resultados, el piloto de Aston Martin consiguió sumar su primer punto de la temporada 2026, en un fin de semana que había estado marcado por diversos problemas mecánicos en su monoplaza.

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El bicampeón mundial logró rescatar una valiosa recompensa en una carrera caótica, caracterizada por accidentes, coches de seguridad, penalizaciones y una interrupción con bandera roja.

Checo reincidió en la misma infracción

Según el informe de la FIA, Pérez ya había cometido una irregularidad similar durante la primera salida de la carrera, cuando ocupó una posición incorrecta en la parrilla debido a una confusión relacionada con la salida desde boxes del brasileño Gabriel Bortoleto.

Al repetir el error en la segunda resalida, los comisarios optaron por imponer una sanción más severa que terminó afectando su resultado final.

La penalización eliminó además la posibilidad de que Cadillac celebrara sus primeros puntos desde su ingreso a la máxima categoría del automovilismo.

El Gran Premio de Mónaco estuvo marcado por múltiples abandonos y neutralizaciones. Un total de siete pilotos quedaron fuera de competencia, situación que abrió oportunidades para varios equipos de la zona media de la parrilla.

Alonso aprovechó el caos para mantenerse en la lucha por los puntos pese a las limitaciones de rendimiento del AMR26 y a un complicado fin de semana en el Principado.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto, de Alpine, también avanzó una posición tras la sanción a Pérez y concluyó la prueba en el decimocuarto lugar.

También te puede interesar: Antonelli gana en Mónaco y amplía su ventaja en la F1

 


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