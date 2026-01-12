Podcast
Deportes

Real Madrid se queda sin DT; destituye a Xabi Alonso

El Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso tras perder la Supercopa ante el Barcelona. Álvaro Arbeloa, asumirá el mando del conjunto merengue

  • 12
  • Enero
    2026

El Real Madrid puso fin a la etapa de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo tras la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España.

El club informó que la decisión se tomó “de mutuo acuerdo” y agradeció al técnico su trabajo durante los siete meses que estuvo al frente del banquillo blanco.

Despedida con reconocimiento

En un comunicado oficial, la entidad destacó la figura de Alonso dentro de la historia del club.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club”, señaló el texto.

La directiva también extendió el agradecimiento a su cuerpo técnico y le deseó éxito en sus próximos proyectos profesionales.

Un ciclo corto y exigente

Xabi Alonso asumió el cargo en junio pasado tras cerrar su etapa en el Bayer Leverkusen, como sustituto de Carlo Ancelotti.

Su debut llegó en el Mundial de Clubes, torneo en el que el equipo fue eliminado en semifinales por el PSG con una dura goleada.

En la temporada actual, el Real Madrid marchaba segundo en LaLiga, clasificado a los octavos de final de la Copa del Rey y dentro de los ocho mejores de la Champions League, sin embargo la caída en la final de la Supercopa ante el Barcelona (3-2) fue determinante para su salida.

En total, Alonso dirigió 34 partidos oficiales, con un balance de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Arbeloa toma el relevo

Un día después de la destitución, el club confirmó a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo.

“El Real Madrid CF comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo”, anunció la institución.

Arbeloa dirigía al Real Madrid Castilla desde junio de 2025 y toda su carrera como técnico se ha desarrollado en la cantera blanca, donde ha cosechado títulos en categorías inferiores, incluido un triplete con el Juvenil A.

ADN madridista en el banquillo

Como jugador, Arbeloa defendió la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2016, disputó 238 partidos oficiales y ganó ocho títulos, entre ellos dos Champions League.

alvaro-nuevo-dt-real-madrid.jpg

El nuevo técnico asume el reto tras unos meses al frente del filial, al que mantiene en la parte alta de la Primera RFEF.

Su primer desafío llegará este miércoles, cuando el Real Madrid visite al Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey.

 

 

 

 


Comentarios

