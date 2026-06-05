Amenaza Leclerc racha perfecta de Mercedes en Mónaco

Charles Leclerc llega al Gran Premio de Mónaco con una oportunidad que no ha aparecido con frecuencia durante la temporada 2026 de Fórmula 1. Después de que Mercedes ganara todas las carreras disputadas hasta ahora, el piloto monegasco considera que el circuito urbano de su ciudad natal podría ofrecer las condiciones ideales para que Ferrari termine con una racha que ha convertido a Kimi Antonelli y George Russell en los principales protagonistas del campeonato.

La temporada ha estado marcada por el crecimiento acelerado de Antonelli. Con apenas 19 años, el italiano acumula cuatro victorias consecutivas y ha construido una ventaja de 43 puntos sobre Russell, su compañero de equipo. La diferencia es considerable para esta etapa del calendario y ha llevado a que el propio británico reconozca que la pelea por el campeonato parece inclinarse a favor del joven piloto.

Antonelli amplía su ventaja en la lucha por el campeonato

El Gran Premio de Canadá dejó una muestra de la intensidad que existe dentro de Mercedes. Durante varias vueltas, Russell y Antonelli protagonizaron una batalla directa por la posición, intercambiando ataques y defensas hasta que un problema mecánico en el monoplaza del británico puso fin al duelo.

La situación llevó a Russell a realizar una valoración sincera sobre el momento que atraviesa el campeonato.

"Tienes un colchón tan grande que se siente como que solo puedes conservarlo o perderlo. Y creo que es suyo para perderlo. Mi mentalidad es disfrutar cada carrera e intentar ganar cada carrera", señaló Russell antes del inicio de las actividades en Mónaco.

Aunque la diferencia en puntos es amplia, todavía quedan numerosas carreras por disputarse. Sin embargo, el rendimiento mostrado por Antonelli ha provocado que varios observadores lo consideren el principal favorito para conquistar el título mundial en su primera temporada completa dentro de la máxima categoría.

¿Por qué Ferrari puede ser competitivo en Mónaco?

Si existe un escenario capaz de alterar el orden establecido durante la campaña, ese parece ser Mónaco. El trazado callejero presenta características únicas dentro del calendario y recompensa aspectos técnicos distintos a los que predominan en otros circuitos.

Ferrari considera que su configuración mecánica puede adaptarse mejor a las constantes aceleraciones y frenadas que exige el recorrido. Los monoplazas de Leclerc y Lewis Hamilton utilizan un turbocompresor más pequeño, una característica que podría traducirse en una entrega de potencia más rápida al salir de las curvas lentas, abundantes en las calles del Principado.

El propio Leclerc reconoció que, si tuviera que elegir una pista donde Ferrari pudiera desafiar a Mercedes, apostaría precisamente por Mónaco.

La confianza del piloto local quedó respaldada en la primera sesión de prácticas libres del viernes. Leclerc registró el mejor tiempo de la jornada, superando por 0.226 segundos a Hamilton. Detrás de ellos aparecieron Max Verstappen, Antonelli y Russell, una clasificación que alimenta las expectativas de ver una pelea más abierta durante el fin de semana.

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