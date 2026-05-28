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Acereros vence 2-0 a Tecos y se lleva la serie en la frontera

Duelo de pitcheo donde Jake McSteen guió el triunfo de Monclova; Balbino Fuenmayor pegó jonrón y Ryley Gilliam controló la última amenaza en la novena.

  • 28
  • Mayo
    2026

El duelo estuvo marcado por el pitcheo de ambas novenas, donde Jake McSteen se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas con tres imparables y cinco ponches. Por Tecos, Andrew Parrish cargó con la derrota luego de permitir dos carreras en cuatro innings.

La ofensiva de Acereros tomó ventaja en la segunda entrada y amplió la diferencia en el cuarto inning con cuadrangular de Balbino Fuenmayor.

Tecos generó peligro en la novena entrada con dos bases por bolas consecutivas, pero el cerrador Ryley Gilliam consiguió el out final para apuntarse su octavo salvamento de la campaña.


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